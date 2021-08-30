Πώς να διαχειριστείς τον αποκλεισμό από την ομάδα σου, σύμφωνα με την προπονήτρια Courtney Banghart

Το έχω περάσει και εγώ αυτό. Ακριβώς το ίδιο με σένα, έμεινα εκτός της ομάδας που ήξερα ότι μου άξιζε να είμαι. Φυσικά, το ίδιο έχουν περάσει και πολλοί άλλοι. Αλλά γιατί πονάει πολύ περισσότερο σε άτομα σαν εσένα και εμένα;



Από την πλευρά μου, μπορώ να σου πω ότι ο αθλητισμός ήταν τα πάντα για εμένα καθώς μεγάλωνα. Η πρώτη μου λέξη δεν ήταν μαμά ή μπαμπά, ήταν μπάλα. Σοβαρολογώ. Κατάγομαι από μια μικρή πόλη στο Νέο Χαμσάιρ, όπου όλοι έπαιζαν όλα τα αθλήματα, επειδή διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να φτιάξουν ομάδες. Όταν ήμουν παιδί, γυρνούσα σπίτι από τις προπονήσεις στο ποδόσφαιρο και άρχιζα να ρίχνω καλάθια φορώντας ακόμα τις επικαλαμίδες μου. Φαντάσου, έκανα ακόμα και skateboarding, χόκεϊ επί πάγου και καλλιτεχνικό πατινάζ.



Το ποδόσφαιρο ήταν η πρώτη μου αγάπη, αλλά και η πρώτη μου απογοήτευση.



Όταν ήμουν εννέα ετών, προσπάθησα να μπω στην ποδοσφαιρική ομάδα U12 (για παιδιά κάτω των 12 ετών). Η ομάδα του σχολείου μου ήταν η καλύτερη στην πολιτεία, επομένως είχαν συνηθίσει να κερδίζω. Ήμουν σίγουρη ότι θα έμπαινα στην U12. Δεν τα κατάφερα τελικά. Στην αρχή, δεν μπορούσα να το πιστέψω. Δεν μου είχε συμβεί ποτέ ξανά. Αυτό που είχα να προσφέρω δεν ήταν αρκετό. Δεν ήμουν απαραίτητη. Ο προπονητής είπε στους γονείς μου ότι ήμουν πολλά υποσχόμενη, αλλά πολύ μικροκαμωμένη. Οι γονείς μου προσπάθησαν να με παρηγορήσουν. Τίποτα δεν βοήθησε. Ένιωθα καταντροπιασμένη.



Θα με ρωτήσεις πώς το ξεπέρασα. Τελικά, ίσως και να μην το ξεπέρασα, αφού το συζητάω μαζί σου! Αλλά συνέχισα να παίζω, επειδή, στην τελική, δεν είχα άλλη επιλογή. Αυτό που θα πω θα σου ακουστεί μελοδραματικό, αλλά θα σου το πω όπως και να έχει: ο αθλητισμός ήταν πάντα ο τρόπος με τον οποίο συνδέομαι με τον κόσμο. Είναι το μόνο που έμαθα ποτέ. Επομένως, δεν υπήρχε περίπτωση να τα παρατήσω. Αν μπορώ να κρίνω τον χαρακτήρα σου από ένα γράμμα 100 λέξεων, το ίδιο ισχύει και για σένα.