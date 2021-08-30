Πώς να διαχειριστείς τον αποκλεισμό από την ομάδα σου, σύμφωνα με την προπονήτρια Courtney Banghart

Ρώτα τον προπονητή: "Δεν κατάφερα να μπω στους παίκτες της σχολικής ομάδας. Και τώρα τι κάνω;"
Καθοδήγηση
Ένας νεαρός μπασκετμπολίστας είδε τα όνειρά του να γκρεμίζονται. Η Courtney Banghart του UNC νιώθει τον πόνο του και έχει να του δώσει μερικές απλές συμβουλές.
Η στήλη με συμβουλές Ρώτα τον προπονητή θα σε βοηθήσει να διατηρήσεις την προσήλωσή σου στο παιχνίδι.
Ε:
Αγαπητή προπονήτρια,
Πάντα ήμουν ο καλύτερος παίκτης στο γήπεδο. Σε κάθε γήπεδο. Όποτε έπαιζα χαλαρά στο πάρκο ή στην ομάδα του παλιού μου σχολείου, ήμουν αρχηγός. Αυτό συνέβαινε μέχρι που η οικογένειά μου μετακόμισε. Στα δοκιμαστικά της ομάδας μπάσκετ του νέου λυκείου μου, όλοι στο γήπεδο ήταν πιο γρήγοροι, πιο δυνατοί, απλώς καλύτεροι από εμένα. Ένιωσα εντελώς εκτεθειμένος και, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν μπήκα στην ομάδα. Μου πρόσφεραν μια θέση στη σχολική ομάδα παίδων, αλλά πραγματικά φοβάμαι ότι μέχρι εδώ φτάνουν οι δυνατότητές μου. Αν δεν παίζω με τους καλύτερους, μπορώ και πάλι να γίνω ο καλύτερος;
Ξαφνικά, απλώς καλός
Δεκαεξάχρονος μπασκετμπολίστας
Α:
Το έχω περάσει και εγώ αυτό. Ακριβώς το ίδιο με σένα, έμεινα εκτός της ομάδας που ήξερα ότι μου άξιζε να είμαι. Φυσικά, το ίδιο έχουν περάσει και πολλοί άλλοι. Αλλά γιατί πονάει πολύ περισσότερο σε άτομα σαν εσένα και εμένα;
Από την πλευρά μου, μπορώ να σου πω ότι ο αθλητισμός ήταν τα πάντα για εμένα καθώς μεγάλωνα. Η πρώτη μου λέξη δεν ήταν μαμά ή μπαμπά, ήταν μπάλα. Σοβαρολογώ. Κατάγομαι από μια μικρή πόλη στο Νέο Χαμσάιρ, όπου όλοι έπαιζαν όλα τα αθλήματα, επειδή διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να φτιάξουν ομάδες. Όταν ήμουν παιδί, γυρνούσα σπίτι από τις προπονήσεις στο ποδόσφαιρο και άρχιζα να ρίχνω καλάθια φορώντας ακόμα τις επικαλαμίδες μου. Φαντάσου, έκανα ακόμα και skateboarding, χόκεϊ επί πάγου και καλλιτεχνικό πατινάζ.
Το ποδόσφαιρο ήταν η πρώτη μου αγάπη, αλλά και η πρώτη μου απογοήτευση.
Όταν ήμουν εννέα ετών, προσπάθησα να μπω στην ποδοσφαιρική ομάδα U12 (για παιδιά κάτω των 12 ετών). Η ομάδα του σχολείου μου ήταν η καλύτερη στην πολιτεία, επομένως είχαν συνηθίσει να κερδίζω. Ήμουν σίγουρη ότι θα έμπαινα στην U12. Δεν τα κατάφερα τελικά. Στην αρχή, δεν μπορούσα να το πιστέψω. Δεν μου είχε συμβεί ποτέ ξανά. Αυτό που είχα να προσφέρω δεν ήταν αρκετό. Δεν ήμουν απαραίτητη. Ο προπονητής είπε στους γονείς μου ότι ήμουν πολλά υποσχόμενη, αλλά πολύ μικροκαμωμένη. Οι γονείς μου προσπάθησαν να με παρηγορήσουν. Τίποτα δεν βοήθησε. Ένιωθα καταντροπιασμένη.
Θα με ρωτήσεις πώς το ξεπέρασα. Τελικά, ίσως και να μην το ξεπέρασα, αφού το συζητάω μαζί σου! Αλλά συνέχισα να παίζω, επειδή, στην τελική, δεν είχα άλλη επιλογή. Αυτό που θα πω θα σου ακουστεί μελοδραματικό, αλλά θα σου το πω όπως και να έχει: ο αθλητισμός ήταν πάντα ο τρόπος με τον οποίο συνδέομαι με τον κόσμο. Είναι το μόνο που έμαθα ποτέ. Επομένως, δεν υπήρχε περίπτωση να τα παρατήσω. Αν μπορώ να κρίνω τον χαρακτήρα σου από ένα γράμμα 100 λέξεων, το ίδιο ισχύει και για σένα.
Ακούς για πολλούς κορυφαίους παίκτες να χρησιμοποιούν αυτού του είδους την προσβολή ως κίνητρο για να επιστρέψουν δριμύτεροι, το οποίο μου ακούγεται σωστό. Μου αρέσουν οι παλιές καλές ιστορίες αθλητικής εκδίκησης. Κάποτε, προπονούσα ένα κορίτσι που βρισκόταν στην κατώτερη θέση κατάταξης στη νέα της τάξη. Σημείωσε την κατάταξή της στον πίνακά της για να το θυμάται. Κοίταζε τον αριθμό κάθε μέρα. Έβαλε στόχο να διαψεύσει τους αριθμούς. Στο τέλος, ήταν η παίκτρια που έπαιζε για τα περισσότερα λεπτά από όλους στην ομάδα, ως πρωτοετής. Αυτή ήταν μια προσέγγιση που είχε αρκετά αίσιο τέλος.
Άκου και μια άλλη: προσπάθησε να αλλάξεις την ιδέα που έχεις για τον ορισμό του "καλύτερου". Στο κάτω-κάτω, υπάρχουν πολλά διαφορετικά προσόντα που καθορίζουν έναν σπουδαίο παίκτη. Υπάρχουν, σίγουρα, τα φυσικά χαρίσματα. Υπάρχει επίσης η στήριξη που μπορείς να προσφέρεις σε μια ομάδα, η "κόλλα" που βελτιώνει την κουλτούρα συλλογικότητας. Και, τέλος, υπάρχει και το πείσμα. Είναι η θέλησή σου να προσπαθείς να πιέζεσαι, να προσπαθείς να βελτιώνεσαι, ό,τι και αν συμβεί. Αυτό βρίσκεται πάντα υπό τον έλεγχό σου. Και είναι το καλύτερο βαρόμετρο για να βλέπεις πόσο καλός θα γίνεις.
Προσπάθησε να αλλάξεις την ιδέα που έχεις για τον ορισμό του "καλύτερου". Στο κάτω-κάτω, υπάρχουν πολλά διαφορετικά προσόντα που καθορίζουν έναν σπουδαίο παίκτη.
Το πείσμα θα σου δώσει κίνητρο να εξετάσεις καλά και προσεκτικά πώς μπορείς να βελτιώσεις το παιχνίδι σου και να θέσεις μια σειρά από ξεκάθαρους στόχους που θα σε βοηθήσουν να τα καταφέρεις. Κάνε ερωτήσεις στον εαυτό σου για να προσδιορίσεις αυτούς τους στόχους. Σημείωσε τους στόχους και ανάλυσέ τους σε βήματα. Απλώς φρόντισε να βρίσκονται υπό τον έλεγχό σου. Θέλεις να μπεις στην ομάδα του σχολείου; Δεν είναι υπό τον έλεγχό σου. Θέλεις να βελτιωθείς στις βολές από απόσταση ή στην άμυνα; Αυτό μπορείς να το κάνεις.
Πώς, όμως, μπορείς να ξεχάσεις τα πράγματα που δεν μπορείς να ελέγξεις; Για εσένα, το σύνθημα του παιχνιδιού είναι "ανταγωνισμός, όχι σύγκριση". Αυτό είναι πολύ δύσκολο να συμβεί όταν όλοι μας κατακλυζόμαστε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ζούμε σε έναν κόσμο συνεχούς σύγκρισης που μερικές φορές μοιάζει σαν να έχει σχεδιαστεί για να μας καταρρακώνει. Αν, όμως, αφιερώσεις ενέργεια για να συγκρίνεις τον εαυτό σου με τους άλλους υποψήφιους για τη σχολική ομάδα, θα σταματήσεις να τους ανταγωνίζεσαι. Είναι αλήθεια, δεν μπορείς να ελέγξεις το δικό τους παιχνίδι, αλλά μπορείς να ελέγξεις πλήρως το δικό σου.
Για την ακρίβεια, όλα όσα σου ζήτησα να κάνεις είναι απόλυτα υπό τον έλεγχό σου: χρησιμοποίησε την απογοήτευσή σου ως κίνητρο, επαναπροσδιόρισε τον ορισμό της λέξης "καλύτερος" σε "πιο εργατικός", θέσε μια σειρά από επιτεύξιμους στόχους, σταμάτα να ανησυχείς για τους άλλους και βάλε στόχο να τα δώσεις όλα στην ομάδα παίδων. Είναι πραγματικά πολύ εμψυχωτικό να γνωρίζεις ότι έχεις όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να επιτύχεις. Τώρα, απλώς πρέπει να απλώσεις το χέρι και να τα πιάσεις.
Προπονήτρια Banghart
Η Courtney Banghart είναι η βασική προπονήτρια της ομάδας μπάσκετ γυναικών στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας στο Τσάπελ Χιλ. Παλαιότερα υπήρξε βασική προπονήτρια στο Πανεπιστήμιο Πρίνστον, το 2015 ανακηρύχθηκε Naismith National Coach of the Year, ενώ το 2017 διετέλεσε βοηθός προπονητή στην εθνική ομάδα μπάσκετ γυναικών U23 των ΗΠΑ. Ως κορυφαία παίκτρια στο Κολέγιο Ντάρτμουθ, η Banghart σημείωσε ρεκόρ καριέρας στα τρίποντα, το οποίο μάλιστα δεν έχει καταρριφθεί ακόμα, στη διοργάνωση Ivy League. Είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Women’s Basketball Coaches Association και του NCAA Women’s Basketball Oversight Committee.
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Φωτογραφία: Jayson Palacio
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