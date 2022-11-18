Πώς να καθαρίζεις τα παπούτσια σου σε 6 απλά βήματα

Είναι δύσκολο να διατηρείς τα παπούτσια σε άψογη κατάσταση, αν δεν τα καθαρίζεις τακτικά. Από τη στιγμή που βγάζεις τα καινούργια σου sneaker από το κουτί, θέλεις να τα φορέσεις και να βγεις έξω. Αναπόφευκτα, θα έρθουν σε επαφή με χώμα και λάσπη, θα γρατζουνιστούν και θα λερωθούν.

Για να εξασφαλίσεις την κορυφαία απόδοση ενός ζευγαριού sneaker με το πέρασμα του χρόνου, είναι σημαντικό να τα φροντίζεις και να τα συντηρείς κατάλληλα, καθαρίζοντάς τα σωστά. Πριν ξεκινήσεις, τοποθέτησε τα παπούτσια σε ένα καλαπόδι ή γέμισέ τα με τσαλακωμένες εφημερίδες, ώστε να διατηρήσουν το σχήμα τους κατά το καθάρισμα. Μετά, πιάσε δουλειά!

Αυτές οι συμβουλές θα σε βοηθήσουν να διατηρήσεις καθαρά οποιαδήποτε sneaker, είτε lifestyle, είτε για μπάσκετ, ή για τρέξιμο, ακολουθώντας μερικά απλά βήματα.