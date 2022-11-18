Πώς να καθαρίζεις τα παπούτσια σου σε 6 απλά βήματα

Πώς να καθαρίσεις τα παπούτσια σου σε έξι απλά βήματα
Φροντίδα προϊόντος
Αν καθαρίζεις τα παπούτσια κατά διαστήματα, μπορείς να διατηρήσεις την εμφάνιση (και τη μυρωδιά) τους σε άψογη κατάσταση. Μάθε πώς να καθαρίζεις τα παπούτσια χωρίς να τα χαλάσεις.
Προμήθειες
- Απορρυπαντικό πιάτων
- Μαγειρική σόδα
- Μαγική γόμα (προαιρετικά)
- Προϊόν περιποίησης δερμάτινων ειδών (προαιρετικά)
- Λευκό ξίδι (προαιρετικά)
Εργαλεία
- Βούρτσα παπουτσιών
- Οδοντόβουρτσα
- Μαλακό πανί καθαρισμού
- Βούρτσα σουέντ (προαιρετικά)
Είναι δύσκολο να διατηρείς τα παπούτσια σε άψογη κατάσταση, αν δεν τα καθαρίζεις τακτικά. Από τη στιγμή που βγάζεις τα καινούργια σου sneaker από το κουτί, θέλεις να τα φορέσεις και να βγεις έξω. Αναπόφευκτα, θα έρθουν σε επαφή με χώμα και λάσπη, θα γρατζουνιστούν και θα λερωθούν.
Για να εξασφαλίσεις την κορυφαία απόδοση ενός ζευγαριού sneaker με το πέρασμα του χρόνου, είναι σημαντικό να τα φροντίζεις και να τα συντηρείς κατάλληλα, καθαρίζοντάς τα σωστά. Πριν ξεκινήσεις, τοποθέτησε τα παπούτσια σε ένα καλαπόδι ή γέμισέ τα με τσαλακωμένες εφημερίδες, ώστε να διατηρήσουν το σχήμα τους κατά το καθάρισμα. Μετά, πιάσε δουλειά!
Αυτές οι συμβουλές θα σε βοηθήσουν να διατηρήσεις καθαρά οποιαδήποτε sneaker, είτε lifestyle, είτε για μπάσκετ, ή για τρέξιμο, ακολουθώντας μερικά απλά βήματα.
Πώς να καθαρίσεις τα παπούτσια σου βήμα-βήμα
1.Χρησιμοποίησε μια στεγνή βούρτσα
Απομάκρυνε το χώμα από την εξωτερική και την ενδιάμεση σόλα, καθώς και από το επάνω μέρος με μια μαλακή, στεγνή βούρτσα παπουτσιών. Δεν έχεις βούρτσα παπουτσιών; Κανένα πρόβλημα. Μια παλιά οδοντόβουρτσα που σου περισσεύει είναι μια χαρά.
2.Φτιάξε ένα ήπιο διάλυμα καθαρισμού
Ανάμειξε ζεστό νερό με μικρή ποσότητα ήπιου απορρυπαντικού ρούχων ή πιάτων.
Αν τα παπούτσια είναι λευκά ή ανοιχτόχρωμα, μπορείς επίσης να φτιάξεις μια αποτελεσματική πάστα καθαρισμού, αναμειγνύοντας μαγειρική σόδα και νερό σε ίσες ποσότητες.
Σημείωση: Αν χρησιμοποιήσεις απορρυπαντικό πιάτων, είναι σημαντικό να το χειριστείς με προσοχή και να το διαλύσεις με άφθονο νερό. Σε ορισμένα υλικά, η χρήση μη αραιωμένου απορρυπαντικού πιάτων μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό ή να αφαιρέσει τα φυσικά έλαια του υλικού.
3.Πλύνε τα κορδόνια στο χέρι
Αφαίρεσε τα κορδόνια και καθάρισέ τα χρησιμοποιώντας μια μικρή ποσότητα από το ήπιο διάλυμα καθαρισμού. Τρίψε προσεκτικά τα κορδόνια με τα χέρια, ξέπλυνέ τα και μετά στέγνωσέ τα ταμπονάροντάς τα με ένα μαλακό πανί.
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4.Πλύνε τις σόλες
Εφάρμοσε το ήπιο διάλυμα καθαρισμού σε μια μαλακή βούρτσα, μια οδοντόβουρτσα ή μια πετσέτα. Καθάρισε σχολαστικά την εξωτερική και την ενδιάμεση σόλα, αφιερώνοντας χρόνο για να καθαρίσεις κάθε σημείο στις σόλες. Στέγνωσε με ένα μαλακό πανί.
Σημείωση: Αν πρέπει να καθαρίσεις τις εσωτερικές σόλες, αφαίρεσέ τις από τα παπούτσια και καθάρισέ τις με το διάλυμα. Πριν τις τοποθετήσεις ξανά στα παπούτσια, άφησέ τις να στεγνώσουν για αρκετή ώρα.
5.Καθάρισε και στέγνωσε το επάνω μέρος
Εφάρμοσε το ήπιο διάλυμα σε μια μαλακή βούρτσα, μια οδοντόβουρτσα ή ένα νωπό πανί για να καθαρίσεις το επάνω μέρος. Τρίψε απαλά για να μην φθαρεί το υλικό.
Όταν φτάσεις σε ένα σημείο που η εμφάνιση των παπουτσιών σε ικανοποιεί, χρησιμοποίησε μια στεγνή πετσέτα από μικροΐνες ή ένα μαλακό πανί για να στεγνώσεις και να απομακρύνεις όσο το δυνατόν περισσότερη υγρασία και βρομιά από την επιφάνεια. Επανάλαβε αν χρειάζεται. Μην στεγνώνεις τα παπούτσια σου τρίβοντάς τα, καθώς έτσι μπορεί να φθαρεί το ύφασμα ή να απλωθούν ίχνη βρομιάς.
6.Άφησέ τα να στεγνώσουν με τον αέρα
Άφησε τα sneaker να στεγνώσουν με τον αέρα σε θερμοκρασία δωματίου. Πάντα να αφήνεις τα παπούτσια να στεγνώσουν τελείως, πριν τα φορέσεις στην επόμενη προπόνηση ή δραστηριότητά σου. Πολλά παπούτσια μπορεί να χρειάζονται τουλάχιστον οκτώ ώρες για να στεγνώσουν τελείως.
Ειδικές οδηγίες για διαφορετικά υλικά
Ακολουθώντας αυτές τις απλές οδηγίες καθαρισμού, μπορείς να κάνεις τα sneaker να φαίνονται καθαρά. Ωστόσο, ορισμένα υφάσματα και υλικά απαιτούν λίγη παραπάνω φροντίδα. Μάθε όλα όσα πρέπει να ξέρεις για τη χρήση καθαριστικών σε διαφορετικά είδη παπουτσιών.
- Πώς καθαρίζονται τα παπούτσια από δέρμα
Τα δερμάτινα παπούτσια μπορούν να λερωθούν εύκολα, γι' αυτό είναι σημαντικό να τα καθαρίζεις τακτικά. Εκτός από στεγνή βούρτσα και ήπιο διάλυμα απορρυπαντικού πιάτων, μπορείς να χρησιμοποιήσεις μια "μαγική γόμα" ή ένα προϊόν περιποίησης δερμάτινων ειδών για να αφαιρέσεις τους λεκέδες. Μην τρίβεις τα παπούτσια με δύναμη, καθώς μπορεί να φθαρεί το δέρμα.
- Πώς καθαρίζονται τα παπούτσια από σουέντ
Το σουέντ είναι ένα υλικό που καθαρίζεται δύσκολα. Αν παρατηρήσεις στάμπες από νερό, γρατζουνιές, ίχνη βρομιάς ή λεκέδες, ίσως ήρθε η ώρα να καθαρίσεις τα παπούτσια σουέντ όπως πρέπει. Χρησιμοποίησε τα κόλπα και τα ειδικά εργαλεία που σου προτείνουμε, για να έχεις το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Χρησιμοποίησε μια βούρτσα σουέντ ή μια πετσέτα για να αφαιρέσεις την επιφανειακή βρομιά, ακολουθώντας τη φορά του υλικού.
Χρησιμοποίησε γόμα σουέντ ή γόμα για μολύβι, για να απομακρύνεις τυχόν σημάδια από την επιφάνεια του παπουτσιού.
Για επίμονους λεκέδες, χρησιμοποίησε ένα πανί βουτηγμένο σε λευκό ξίδι, για να τρίψεις το ύφασμα σε εναλλασσόμενες κατευθύνσεις.
- Πώς καθαρίζονται τα παπούτσια από πλεκτό υλικό
Το Nike Flyknit προσφέρει ευέλικτη στήριξη και καλή κυκλοφορία του αέρα σε πολλά είδη παπουτσιών. Για να καθαρίσεις σωστά παπούτσια από Nike Flyknit ή από άλλο πλεκτό ή διχτυωτό υλικό, φτιάξε ένα ήπιο διάλυμα με νερό και σαπούνι που δεν περιέχει χημικά. Καλύτερα να μην χρησιμοποιήσεις χλωρίνη ή άλλα σκληρά προϊόντα καθαρισμού, καθώς μπορεί να βλάψουν το υλικό.
Χρησιμοποίησε μια βούρτσα παπουτσιών ή μια καθαρή οδοντόβουρτσα για να τρίψεις το διάλυμα ακολουθώντας τη φορά της πλέξης. Σκούπισε το σαπούνι με ένα καθαρό πανί και επανάλαβε αν χρειάζεται. Άφησέ τα να στεγνώσουν με τον αέρα και απόφυγε το στεγνωτήριο, καθώς η υπερβολική θερμότητα μπορεί να προκαλέσει φθορά στα παπούτσια.
Συχνές ερωτήσεις για το καθάρισμα των παπουτσιών
Μπορώ να πλένω τα παπούτσια μου στο πλυντήριο;
Η Nike δεν συνιστά το πλύσιμο των παπουτσιών σε πλυντήριο. Το σωστό πλύσιμο των παπουτσιών στο χέρι είναι ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλίσεις ότι δεν θα χαλάσουν κατά λάθος. Τα ευαίσθητα υλικά των παπουτσιών μπορούν να χαλάσουν στο πλυντήριο, ενώ η θερμότητα από το στεγνωτήριο μπορεί να παραμορφώσει τα παπούτσια. Επίσης, υπάρχει πιθανότητα να χαλάσεις το πλυντήριό σου πλένοντας ογκώδη αντικείμενα όπως sneaker
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Πώς να καθαρίσω τις εσωτερικές σόλες για να μειωθεί η οσμή των παπουτσιών;
Κατά καιρούς, ίσως χρειαστεί να καθαρίσεις τις εσωτερικές σόλες σου. Για να γίνει αυτό, αφαίρεσε τις εσωτερικές σόλες και ακολούθησε τα ίδια βήματα καθαρισμού όπως και για το εξωτερικό των παπουτσιών. Φρόντισε να τις αφήσεις να στεγνώσουν εντελώς πριν τις τοποθετήσεις ξανά μέσα στα παπούτσια. Αν η μυρωδιά παραμένει, ίσως πρέπει να αντικαταστήσεις τις εσωτερικές σόλες. Θα βρεις νέες εσωτερικές σόλες σε πολλά καταστήματα αθλητικών ειδών και παπουτσιών.
Τι γίνεται αν τα παπούτσια μου εξακολουθούν να είναι βρόμικα αφού τα καθαρίσω;
Αν τα παπούτσια σου εξακολουθούν να φαίνονται βρόμικα αφού ακολουθήσεις και επαναλάβεις τα προτεινόμενα βήματα καθαρισμού, ίσως έφτασε η στιγμή να αγοράσεις ένα καινούργιο ζευγάρι sneaker. Για παράδειγμα, τα παπούτσια για τρέξιμο πρέπει να αντικαθίστανται κάθε 500 με 800 χιλιόμετρα.
Πόσο συχνά πρέπει να καθαρίζω τα παπούτσια μου;
Η συχνότητα με την οποία καθαρίζεις τα παπούτσια εξαρτάται από το πόσο τα φοράς και πού πηγαίνεις. Για να τα διατηρήσεις σε άψογη κατάσταση, προσπάθησε να καθαρίζεις τα παπούτσια σου ανά δύο εβδομάδες ή κάθε φορά που αρχίζουν να φαίνονται λερωμένα. Η τακτική περιποίηση μπορεί να σε βοηθήσει να γλιτώσεις χρόνο από το καθάρισμα.