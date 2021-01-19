Πώς να κάνεις μια σωστή έλξη

Δοκίμασε το μηχάνημα υποβοηθούμενων έλξεων, που αναπαράγει την άσκηση αλλά εξαλείφει κάποιο από το βάρος του σώματος. Δεν το έχεις; Δέσε έναν ιμάντα αντίστασης γύρω από το μέσο ενός μονόζυγου, ώστε η θηλιά να κρέμεται χαμηλά. Τοποθέτησε έναν πάγκο δίπλα σε αυτόν, ώστε να μπορείς να βάλεις το ένα πόδι στη θηλιά και μετά να βάλεις το άλλο πόδι πάνω από αυτό. Με τα πόδια τεντωμένα, πιάσε την μπάρα και άρχισε την έλξη. Αν είναι πολύ εύκολο, χρησιμοποίησε έναν ιμάντα μικρότερης αντίστασης (που παρέχει λιγότερη βοήθεια) ή βάλε το ένα γόνατό σου στη θηλιά.



Μπορείς επίσης να ξεκινήσεις με chin-up. Η μηχανική του σώματος είναι η ίδια, εκτός από το γεγονός ότι πιάνεις τη μπάρα με ανάποδη λαβή (με τις παλάμες στραμμένες προς το μέρος σου). Αυτή η κίνηση χρησιμοποιεί τους δικέφαλους περισσότερο για την ολοκλήρωση της κίνησης.