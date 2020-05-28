HIT για να μεγιστοποιήσεις τον χρόνο και τα αποτελέσματα

Υπάρχει λόγος που το HIT αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του προγράμματος προπόνησής μου: προσφέρει εκπληκτικά αποτελέσματα σε μικρό χρονικό διάστημα. Όχι μόνο είναι αποτελεσματικό, αλλά μπορείς να κάνεις μια προπόνηση HIT οπουδήποτε, χωρίς εξοπλισμό.

Η προσθήκη του HIT στο πρόγραμμά σου δύο φορές τη βδομάδα αρκεί για να σε μεταμορφώσει, αλλά και να σε προστατέψει από την εξάντληση. Μπορεί να δημιουργήσει μεταβολική μεταπροπονητική καύση λίπους που θα σε βοηθήσει να καις θερμίδες για ώρες μετά την προπόνηση. Το HIT είναι ένας εκπληκτικός τρόπος να βελτιώσεις την καρδιαγγειακή σου κατάσταση, να βελτιώσεις τη συνολική δύναμη του σώματος, να αυξήσεις τη λεία μυϊκή μάζα και να κάψεις λίπος.