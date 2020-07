HIT για να μεγιστοποιήσεις τον χρόνο και τα αποτελέσματα

Πώς όμως είναι αυτή η εκπληκτική προπόνηση; Στο HIT, το οποίο σημαίνει προπόνηση υψηλής έντασης, γυμνάζεσαι στον μέγιστο βαθμό προσπάθειας για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ηρεμείς και μετά το επαναλαμβάνεις. Αυτό σου επιτρέπει να εκτοξεύεις συνεχώς τους καρδιακούς παλμούς σου και να φτάνεις στη μέγιστη προπονητική σου ζώνη. Αντί για μια άσκηση όπως τζόκινγκ μεγάλης απόστασης με σταθερό ρυθμό, σκέψου το HIT σαν να κάνεις διαρκώς εναλλαγή μεταξύ σπριντ με το 100% των δυνάμεών σου και αποκατάστασης.

Μάλλον έχεις ήδη κάνει HIT στις μορφές Tabata, EMOM (Every Minute on the Minute) και Drop set. Όλοι αυτοί είναι διασκεδαστικοί και αποτελεσματικοί τρόποι προπόνησης που ανεβάζουν τους καρδιακούς παλμούς σου, και μάλιστα γρήγορα! Οι ασκήσεις για τα κομμάτια μέγιστης προσπάθειας που χρησιμοποιώ συχνότερα στις προπονήσεις μου είναι τα burpee, τα mountain climber, τα tuck jump και τα push-up. Οι προπονήσεις HIT συνήθως ενσωματώνουν ασκήσεις ολόκληρου του σώματος που βελτιώνουν τη δύναμη, την πλειομετρική ικανότητα και το καρδιαγγειακό σύστημα ταυτόχρονα.