HIT για να μεγιστοποιήσεις τον χρόνο και τα αποτελέσματα

Γιατί να επιλέξεις ασκήσεις HIT: μεγιστοποίησε τον χρόνο και τα αποτελέσματα
Προπόνηση και διατροφή
Της Kirsty Godso
Πώς μπορείς να βελτιώσεις τη φυσική σου κατάσταση, τη δύναμή σου και να κάψεις λίπος, γρήγορα.
Υπάρχει λόγος που το HIT αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του προγράμματος προπόνησής μου: προσφέρει εκπληκτικά αποτελέσματα σε μικρό χρονικό διάστημα. Όχι μόνο είναι αποτελεσματικό, αλλά μπορείς να κάνεις μια προπόνηση HIT οπουδήποτε, χωρίς εξοπλισμό.
Η προσθήκη του HIT στο πρόγραμμά σου δύο φορές τη βδομάδα αρκεί για να σε μεταμορφώσει, αλλά και να σε προστατέψει από την εξάντληση. Μπορεί να δημιουργήσει μεταβολική μεταπροπονητική καύση λίπους που θα σε βοηθήσει να καις θερμίδες για ώρες μετά την προπόνηση. Το HIT είναι ένας εκπληκτικός τρόπος να βελτιώσεις την καρδιαγγειακή σου κατάσταση, να βελτιώσεις τη συνολική δύναμη του σώματος, να αυξήσεις τη λεία μυϊκή μάζα και να κάψεις λίπος.
"Η προσθήκη του HIT στο πρόγραμμά σου δύο φορές τη βδομάδα αρκεί για να σε μεταμορφώσει, αλλά και να σε προστατέψει από την εξάντληση".
Kristy Godso
Πώς όμως είναι αυτή η εκπληκτική προπόνηση; Στο HIT, το οποίο σημαίνει προπόνηση υψηλής έντασης, γυμνάζεσαι στον μέγιστο βαθμό προσπάθειας για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ηρεμείς και μετά το επαναλαμβάνεις. Αυτό σου επιτρέπει να εκτοξεύεις συνεχώς τους καρδιακούς παλμούς σου και να φτάνεις στη μέγιστη προπονητική σου ζώνη. Αντί για μια άσκηση όπως τζόκινγκ μεγάλης απόστασης με σταθερό ρυθμό, σκέψου το HIT σαν να κάνεις διαρκώς εναλλαγή μεταξύ σπριντ με το 100% των δυνάμεών σου και αποκατάστασης.
Μάλλον έχεις ήδη κάνει HIT στις μορφές Tabata, EMOM (Every Minute on the Minute) και Drop set. Όλοι αυτοί είναι διασκεδαστικοί και αποτελεσματικοί τρόποι προπόνησης που ανεβάζουν τους καρδιακούς παλμούς σου, και μάλιστα γρήγορα! Οι ασκήσεις για τα κομμάτια μέγιστης προσπάθειας που χρησιμοποιώ συχνότερα στις προπονήσεις μου είναι τα burpee, τα mountain climber, τα tuck jump και τα push-up. Οι προπονήσεις HIT συνήθως ενσωματώνουν ασκήσεις ολόκληρου του σώματος που βελτιώνουν τη δύναμη, την πλειομετρική ικανότητα και το καρδιαγγειακό σύστημα ταυτόχρονα.
"Λατρεύω τις προπονήσεις HIT επειδή νιώθω απόλυτη ελευθερία όταν δεν μπορώ να πάρω ανάσα από την προσπάθεια".
Kristy Godso
Λατρεύω τις προπονήσεις HIT επειδή νιώθω απόλυτη ελευθερία όταν δεν μπορώ να πάρω ανάσα από την προσπάθεια. Θέλω να πιέσω τον εαυτό μου στο μέγιστο και να δω αν μπορώ να συνεχίσω να βελτιώνομαι. Είναι επίσης μια διασκεδαστική πρόκληση και μια ευκαιρία για να συνεχίσω να προσπαθώ για εμένα την ίδια. Έτσι, την επόμενη φορά που νιώθεις να σου κόβεται η ανάσα σε μια ενότητα HIT σε μία από τις προπονήσεις μου, σκέψου όλα τα εκπληκτικά οφέλη που προσφέρεις στο σώμα σου. Ας προπονηθούμε! (με σωστή στάση σώματος, φυσικά.)