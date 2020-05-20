Τρεις τρόποι για να ζεις περισσότερο στο τώρα

Αυτές τις μέρες είναι πολύ εύκολο να αποσυντονιστούμε. Μας κατακλύζουν συνεχώς πληροφορίες από την τρέχουσα παγκόσμια κατάσταση, τους συναδέλφους, τους φίλους και τις οθόνες μας. Αυτός ο καταιγισμός μπορεί να μας "πνίξει" και να μας κάνει να χάσουμε την επαφή μας με το εδώ και το τώρα.



Ευτυχώς, υπάρχουν μερικές απλές τεχνικές ενσυνειδητότητας που μπορούν να μας βοηθήσουν να πάρουμε ξανά τον έλεγχο και να νιώσουμε πιο ήρεμοι και πιο δυνατοί. Την επόμενη φορά που θα αισθανθείς ότι χρειάζεσαι μεγαλύτερη συγκέντρωση και πιο καθαρό μυαλό, δοκίμασε μία από τις εξής τεχνικές: