Τρεις τρόποι για να ζεις περισσότερο στο τώρα
Προπόνηση και διατροφή
από τον Branden Collinsworth
Κάνε ένα πνευματικό διάλειμμα από τα σκαμπανεβάσματα της καθημερινότητας και βρες ξανά τις ισορροπίες σου.
Αυτές τις μέρες είναι πολύ εύκολο να αποσυντονιστούμε. Μας κατακλύζουν συνεχώς πληροφορίες από την τρέχουσα παγκόσμια κατάσταση, τους συναδέλφους, τους φίλους και τις οθόνες μας. Αυτός ο καταιγισμός μπορεί να μας "πνίξει" και να μας κάνει να χάσουμε την επαφή μας με το εδώ και το τώρα.
Ευτυχώς, υπάρχουν μερικές απλές τεχνικές ενσυνειδητότητας που μπορούν να μας βοηθήσουν να πάρουμε ξανά τον έλεγχο και να νιώσουμε πιο ήρεμοι και πιο δυνατοί. Την επόμενη φορά που θα αισθανθείς ότι χρειάζεσαι μεγαλύτερη συγκέντρωση και πιο καθαρό μυαλό, δοκίμασε μία από τις εξής τεχνικές:
- Πάρε συνειδητές αναπνοές για ένα λεπτό. Πάντα τονίζω τη σημασία των αναπνοών στους πελάτες μου και όχι άδικα, αφού είναι ένα ισχυρό εργαλείο που μπορεί να αλλάξει άμεσα τις σκέψεις σου. Μάλιστα, σε έναν κόσμο όπου καλούμαστε να προσαρμοστούμε στη νέα κανονικότητα, είναι πολύ ευχάριστο που ένα τόσο απλό πράγμα όπως η αναπνοή έχει τόσο μεγάλη επίδραση. Για ένα λεπτό, κάνε βαθιές εισπνοές και εκπνοές, αφιερώνοντας πέντε δευτερόλεπτα στην καθεμία. Συγκεντρώσου πλήρως στην αναπνοή σου και στον ήχο του αέρα που μπαίνει και βγαίνει από το σώμα σου.
- Επανασυνδέσου με τον εαυτό σου. Το μεγαλύτερο μέρος της μέρας, είμαστε εκτεθειμένοι σε μια συνεχή ροή ειδοποιήσεων και πληροφοριών από κάθε κατεύθυνση και αυτό σίγουρα μας επηρεάζει. Το καλό είναι ότι έχουμε την επιλογή να κλείσουμε τα πάντα και να φορτίσουμε τις μπαταρίες μας. Δοκίμασε να αποσυνδεθείς από όλες τις συσκευές σου και να περάσεις μερικά λεπτά προσπαθώντας να έρθεις σε επαφή με τον εαυτό σου. Παρατήρησε τα πάντα γύρω σου, τις μυρωδιές, τους ήχους, τα χρώματα, και προσπάθησε να έχεις μια συνειδητή παρουσία στον χώρο. Ακόμα και λίγα λεπτά ενσυνειδητότητας μπορούν να σε ηρεμήσουν και να σε επαναφέρουν άμεσα στο εδώ και στο τώρα.
- Επανάλαβε ένα μάντρα που σου δίνει δύναμη. Λέγοντας δυνατά μια προσωπική σου πρόθεση, μπορείς να αυξήσεις άμεσα τα επίπεδα της ενέργειάς σου και να συνδεθείς με το παρόν. Όταν θέλω να ξαναβρώ τις ισορροπίες μου, επαναλαμβάνω το εξής: "Τα δίνω όλα για όλα". Για μένα, αυτό σημαίνει ότι όταν φτάνω στα όριά μου, π.χ. με την προπόνηση, τη γιόγκα, την επιχείρησή μου ή ακόμα και με τους αγαπημένους μου, και νιώθω ότι θέλω να τα παρατήσω, υπενθυμίζω στον εαυτό μου ότι έχω ακόμα περιθώρια, ότι είμαι ικανός για περισσότερα και ότι κάθε δυσκολία έχει και τα καλά της. Για να καταφέρεις και εσύ το ίδιο, σκέψου μια φράση που σε αγγίζει, κάτι θετικό, κάτι αναζωογονητικό, κάτι βασισμένο στη συμπόνια και την αγάπη. Κάθε φορά που νιώθεις ότι έχεις αποσυντονιστεί, επανάλαβε αυτήν τη φράση στο μυαλό σου ή πες τη δυνατά.
Να θυμάσαι ότι δεν μπορείς να ελέγξεις όλα όσα συμβαίνουν γύρω σου, αλλά μπορείς να ελέγξεις την αντίδρασή σου. Αυτές οι τεχνικές μπορεί να φαίνονται απλές, αλλά είναι πολύ αποτελεσματικές. Σύντομα, θα διαπιστώσεις ότι μπορείς να τις χρησιμοποιείς εύκολα, γρήγορα και πιστά, ώστε να έχεις μια ουσιαστική παρουσία και μια θετική στάση ζωής στο εδώ και στο τώρα.