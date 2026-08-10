Ένα πρόγραμμα άσκησης που θα ξεσηκώσει παιδιά και μεγάλους

Ώρα για δράση
Κίνηση
Από τη Nike Training
Ενεργοποίησε όλη την οικογένεια και ετοιμάσου να γυμναστείς με αυτές τις συμβουλές για διασκεδαστική άσκηση.
Οικογένειες όλου του κόσμου, ενωθείτε! Έχουμε ένα πρόγραμμα που θα ανεβάσει τη διάθεσή σας και θα σας κρατήσει γερούς και δυνατούς. Με διαφορετικές ταχύτητες που θα αυξήσουν τους παλμούς της καρδιάς και θα γυμνάσουν το σώμα σας, στο τέλος γονείς και παιδιά θα έχετε εξαντληθεί με διασκεδαστικό τρόπο.
Τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από το να ασκείται όλη η οικογένεια. Συχνά χανόμαστε στο διάβασμα και τη δουλειά μας, αλλά η οικογενειακή άσκηση είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος για να δεθείτε ως οικογένεια. Γι' αυτό, μαζευτείτε και ετοιμαστείτε για δράση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κήπο σας ή το χαλί στο σαλόνι του σπιτιού σας. Όποιον χώρο και αν επιλέξετε, ετοιμαστείτε για μια γερή δόση άσκησης με όλη την οικογένεια.
Βάλτε ένα "έπαθλο"
Στόχος του προγράμματος "Ώρα για δράση" είναι να κουνήσετε γόνατα και αγκώνες. Γι' αυτό, μια καλή ιδέα είναι να περπατάτε σε όλο το σπίτι, καθώς κάνετε την κάθε κίνηση. Ελιχθείτε ανάμεσα στα έπιπλα, τραγουδήστε το αγαπημένο σας τραγούδι και προσπαθήστε να μην πέσετε ο ένας πάνω στον άλλο. Όποιος εκτελέσει καλύτερα τις κινήσεις και συνεχίσει να τραγουδάει από την αρχή μέχρι το τέλος, θα είναι ο νικητής. Ως επιβράβευση, ο νικητής θα επιλέξει την οικογενειακή δραστηριότητα της βραδιάς!
Έτοιμοι; Φύγαμε!