Μπορείς να βελτιώσεις το ανοσοποιητικό σου μέσω της διατροφής;

Ας δούμε μερικές βασικές γνώσεις βιολογίας: το ανοσοποιητικό σου σύστημα είναι ένα περίπλοκο δίκτυο κυττάρων και πρωτεϊνών που λειτουργεί ως η πρώτη (και καλύτερη) γραμμή άμυνας του οργανισμού σου κατά των επιβλαβών ιών και βακτηρίων. Για να το ενισχύσεις, πρέπει να εστιάσεις σε άλλους τομείς ευεξίας, στην προκειμένη περίπτωση τη διατροφή, που επηρεάζουν άμεσα το δίκτυο.



Γιατί έχει σημασία το τι τρως; Επιπλέον των μακροθρεπτικών στοιχείων, όπως η πρωτεΐνη, το ανοσοποιητικό σου σύστημα χρειάζεται επαρκή επίπεδα σημαντικών μικροθρεπτικών στοιχείων, καθώς τα δύο αυτά στοιχεία συνεργάζονται για να ειδοποιούν και να αποτρέπουν αμέσως τυχόν λοιμώξεις. Ωστόσο, δεν αρκεί να βασίζεσαι σε ένα μόνο μικροθρεπτικό στοιχείο (για παράδειγμα, τη βιταμίνη C) για να προστατευτείς, λέει ο Adrian Gombart, PhD, καθηγητής βιοχημείας και βιοφυσικής στο Linus Pauling Institute του Oregon State University, ο οποίος μελετά το ανοσοποιητικό σύστημα. Αυτό συμβαίνει επειδή χρειάζεσαι διάφορα όπλα στο οπλοστάσιό σου και όχι απλώς έναν ήρωα. Δηλαδή, πρέπει να βάλεις ποικιλία στη διατροφή σου.