Νέες θρυλικές προσωπικότητες: Dina Asher-Smith

Γιατί είναι σημαντικό για εσένα να μιλάς για θέματα όπως το στήθος, οι κράμπες και οι περίοδοι, ιδίως σε πιο νέες γυναίκες;



DINA: Όταν μπήκα στον κόσμο του επαγγελματικού αθλητισμού, αυτά ήταν μερικά από τα θέματα για τα οποία δεν μιλούσα ποτέ. Όταν μιλάω σε νεαρότερα κορίτσια για τις εμπειρίες μου, μία από τις σημαντικότερες ερωτήσεις που μου κάνουν αφορούν τους αθλητικούς στηθόδεσμους, τη μετάβαση από την εφηβεία στην ενηλικίωση και τη διατήρηση ενός αθλητικού τρόπου ζωής. Είναι σημαντικό να είμαστε ειλικρινείς για αυτά τα θέματα.