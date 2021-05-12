Νέες θρυλικές προσωπικότητες: Dina Asher-Smith

Νέοι θρύλοι
Dina Asher-Smith
Στήθος. Κράμπες. περίοδοι. Θέματα ταμπού; Όχι για την Dina Asher-Smith. Δες πώς αλλάζει τη συζήτηση για την επόμενη γενιά αθλητριών.
Στα πρώτα χρόνια της καριέρας της, η σπρίντερ Dina Asher-Smith έμαθε ότι πρέπει να σταματήσει να κυνηγάει το ανέφικτο. Σήμερα, η παγκόσμια πρωταθλήτρια στο σπριντ σπάει κάτι περισσότερο από ένα ρεκόρ: καταρρίπτει απαρχαιωμένες αντιλήψεις σχετικά με το τι σημαίνει να είσαι γυναίκα στον αθλητισμό, μιλώντας για πράγματα που οι γυναίκες δεν τολμούσαν να αρθρώσουν. Συναντήσαμε την Dina και συζητήσαμε για την επιθυμία της να γίνει ένα νέο είδος προτύπου: αυτό που θα ήθελε να είχε όταν ήταν μικρή.
Πώς ο αθλητισμός άλλαξε τον τρόπο που έβλεπες το σώμα σου;
DINA ASHER-SMITH: Ο αθλητισμός πάντα καθόριζε τον τρόπο που έβλεπα το σώμα μου. Αυτή είναι η πηγή της περηφάνιας μου, είτε αύξανα τις προσδοκίες μου είτε έσπαγα ένα ρεκόρ. Όταν όμως βγαίνω από τον κόσμο του αθλητισμού και μιλάω με νεαρά κορίτσια, συνειδητοποιώ ότι η δική τους περηφάνια πηγάζει από άλλα πράγματα. Συγκρίνουν τα σώματά τους και αυτό μπορεί να προκαλέσει άγχος.
"Ο αθλητισμός πάντα καθόριζε τον τρόπο που έβλεπα το σώμα μου".
– Dina Asher-Smith
Υπάρχει η πεποίθηση ότι, για να γίνεις αθλητής, πρέπει να είσαι η άψογη εκδοχή του εαυτού σου. Τι συμβουλή μπορείς να δώσεις στις γυναίκες που ασπάζονται αυτήν την πεποίθηση;
DINA: Πάντα ενθαρρύνω τον κόσμο να σταματήσει να κυνηγάει την τελειότητα. Εγώ κυνηγούσα την κορυφή, την υπεροχή. Μην απογοητεύεσαι αν δεν είσαι πρότυπο αριστείας. Μπορείς να πετυχαίνεις ό,τι θέλεις χωρίς να είσαι τέλειος.
"Μην απογοητεύεσαι αν δεν είσαι πρότυπο αριστείας. Μπορείς να πετυχαίνεις ό,τι θέλεις χωρίς να είσαι τέλειος".
– Dina Asher-Smith
Γιατί είναι σημαντικό για εσένα να μιλάς για θέματα όπως το στήθος, οι κράμπες και οι περίοδοι, ιδίως σε πιο νέες γυναίκες;
DINA: Όταν μπήκα στον κόσμο του επαγγελματικού αθλητισμού, αυτά ήταν μερικά από τα θέματα για τα οποία δεν μιλούσα ποτέ. Όταν μιλάω σε νεαρότερα κορίτσια για τις εμπειρίες μου, μία από τις σημαντικότερες ερωτήσεις που μου κάνουν αφορούν τους αθλητικούς στηθόδεσμους, τη μετάβαση από την εφηβεία στην ενηλικίωση και τη διατήρηση ενός αθλητικού τρόπου ζωής. Είναι σημαντικό να είμαστε ειλικρινείς για αυτά τα θέματα.
"Είναι σημαντικό να είμαστε ειλικρινείς για αυτά τα θέματα".
– Dina Asher-Smith
Αν μπορούσες να μοιραστείς μερικά πράγματα με νέα κορίτσια σχετικά με το τι σημαίνει πραγματικά να είσαι αθλήτρια, ποια θα ήταν αυτά;
DINA: Θα έλεγα ότι είναι πολύ διασκεδαστικό. Μου έδωσε απίστευτη αυτοπεποίθηση. Πιέστηκα σε σημείο που δεν φανταζόμουν ότι μπορούσα. Μπορείς να ξεχωρίσεις σε ό,τι και αν αποφασίσεις να κάνεις. Αλλά νομίζω ότι ο αθλητισμός είναι ένας εξαιρετικός τρόπος να βιώσεις αυτήν την υπεροχή σε πραγματικό χρόνο. Μπορείς να επαναπροσδιορίζεις τον εαυτό σου κάθε μέρα.
"Μπορείς να ξεχωρίσεις σε ό,τι και αν αποφασίσεις να κάνεις".
– Dina Asher-Smith
Σκηνοθέτης: Ruth Ossai @ruthossaistudio
Φωτογράφος: Sophie Jones @sophographylondon