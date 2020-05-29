Μαθαίνουμε στα παιδιά να συμμετέχουν
Κίνηση
Από τη Nike Training
Γιατί η δύναμη της επιλογής βοηθά τα παιδιά να είναι πιο αφοσιωμένα στον αγώνα.
Αναζητάς τρόπους να δώσεις κίνητρα στα παιδιά σου για να δραστηριοποιηθούν; Σε αυτό το άρθρο, θα μάθεις για ένα από τα έξι βασικά στοιχεία προπόνησης των παιδιών: τη συμμετοχή. Τα πάντα έχουν να κάνουν με το να δίνεις στα παιδιά τη δυνατότητα να πουν τη γνώμη τους και να τα βοηθάς να νιώθουν σιγουριά με τις επιλογές τους.
Όταν τα παιδιά έχουν ελεύθερο χρόνο, είναι πιθανό να πέσουν στην παγίδα της αδράνειας. Γι' αυτό, επιλέξαμε ό,τι καλύτερο έχουμε αποκομίσει από το Made to Play, το πρόγραμμα της Nike για την προώθηση της άσκησης στα παιδιά, ώστε να σου παρουσιάσουμε τα έξι βασικά στοιχεία της προπόνησης. Σε αυτό το άρθρο, η Chaima, παιδαγωγός του προγράμματος στο ίδρυμα Fundació Barça, μοιράζεται συμβουλές για το πώς να δώσεις στα παιδιά κίνητρο για να αθληθούν στο σπίτι.
Τα παιδιά αποφασίζουν
Ένα από τα πρώτα πράγματα που μπορείς να κάνεις είναι να δώσεις στα παιδιά να καταλάβουν ότι η γνώμη τους μετράει. Η Chaima αναφέρει: "Το ίδρυμα Fundació Barça προσφέρει σε όλα τα αγόρια και τα κορίτσια ένα μέρος όπου μπορούν να μιλούν και να παίζουν. Άφησέ τα να πάρουν τον έλεγχο και να προτείνουν παιχνίδια και προκλήσεις".
Με την τακτική συμμετοχή τους, τα παιδιά μαθαίνουν να παίρνουν πρωτοβουλίες. "Τα παιδιά πρέπει να νιώθουν υπεύθυνα για τις επιλογές τους", λέει η Chaima. Αν τα παιδιά είναι ντρέπονται ή διστάζουν να αφιερώσουν λίγο χρόνο για να σκεφτούν τι να κάνουν, μοίρασε τους ρόλους και τις αρμοδιότητες, ώστε όλοι να νιώθουν ότι συμμετέχουν. Η Chaima θεωρεί ότι τα παιδιά πρέπει "να νιώθουν ότι συμμετέχουν σε όλη τη διαδικασία. Αυτό τους δίνει μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας και περισσότερη αυτοπεποίθηση".
"Τα παιδιά πρέπει να νιώθουν υπεύθυνα για τις επιλογές τους".
Chaima, Fundació Barça
Βάλε ποικιλία
Καλό είναι να εναλλάσσεις τα παιχνίδια και τις ασκήσεις, ώστε τα παιδιά να συμμετέχουν πιο ενεργά και να είναι πάντα σε κίνηση. Η Chaima αναφέρει: "Δώσε στα παιδιά τη δυνατότητα να ανοιχτούν και να εκφραστούν, ώστε να μπορούν να σου πουν, για παράδειγμα, ότι μια μέρα δεν θέλουν να παίξουν ποδόσφαιρο, αλλά προτιμούν κάτι διαφορετικό". Δεν υπάρχει σωστό και λάθος παιχνίδι. Είναι σημαντικότερο να τους δώσεις την ευκαιρία να πουν τη γνώμη τους. Η Chaima ενθαρρύνει τα παιδιά με τα οποία συνεργάζεται "να σκέφτονται αυτόνομα και να μην κοιτάζουν τι κάνουν οι άλλοι". Και να θυμάσαι: μην παίρνεις τα πράγματα τόσο σοβαρά. Στο κάτω-κάτω, παιδιά είναι. Και τα παιδιά πρέπει να παίζουν.