Μαθαίνουμε στα παιδιά να συμμετέχουν

Ένα από τα πρώτα πράγματα που μπορείς να κάνεις είναι να δώσεις στα παιδιά να καταλάβουν ότι η γνώμη τους μετράει. Η Chaima αναφέρει: "Το ίδρυμα Fundació Barça προσφέρει σε όλα τα αγόρια και τα κορίτσια ένα μέρος όπου μπορούν να μιλούν και να παίζουν. Άφησέ τα να πάρουν τον έλεγχο και να προτείνουν παιχνίδια και προκλήσεις".



Με την τακτική συμμετοχή τους, τα παιδιά μαθαίνουν να παίρνουν πρωτοβουλίες. "Τα παιδιά πρέπει να νιώθουν υπεύθυνα για τις επιλογές τους", λέει η Chaima. Αν τα παιδιά είναι ντρέπονται ή διστάζουν να αφιερώσουν λίγο χρόνο για να σκεφτούν τι να κάνουν, μοίρασε τους ρόλους και τις αρμοδιότητες, ώστε όλοι να νιώθουν ότι συμμετέχουν. Η Chaima θεωρεί ότι τα παιδιά πρέπει "να νιώθουν ότι συμμετέχουν σε όλη τη διαδικασία. Αυτό τους δίνει μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας και περισσότερη αυτοπεποίθηση".