Γιόρτασε τις νίκες σου στην πορεία

Σε κάθε νέα πρόκληση που αντιμετωπίζεις, είναι φυσικό να υπάρξουν μερικές καλές και μερικές κακές στιγμές. Είναι σημαντικό να γιορτάζεις τις νίκες σου σε όλη τη διάρκεια της προσπάθειας, ώστε να διατηρήσεις θετική στάση σε ολόκληρο το ταξίδι σου. Αυτή η θετική στάση θα σου προσφέρει πολλά περισσότερα κίνητρα για να συνεχίσεις συγκριτικά με την τιμωρία που μπορεί να επιβάλεις στον εαυτό σου.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχει θέσει ως στόχο να τρως κάτι πράσινο σε κάθε γεύμα ώστε να αυξήσεις την πρόσληψη των λαχανικών που καταναλώνεις. Σε γενικές γραμμές τα καταφέρνεις, αλλά έρχεται μια μέρα στη διάρκεια της οποίας, για οποιονδήποτε λόγο, τα πράγματα δεν πάνε σύμφωνα με το πρόγραμμα και δεν τρως καθόλου λαχανικά. Υπάρχουν δύο τρόποι που μπορείς να το αντιμετωπίσεις αυτό:

πολλοί άνθρωποι θα καταλήξουν γρήγορα σε συμπεράσματα, όπως "Δεν πέτυχα τον στόχο μου. Απέτυχα. Είναι πολύ δύσκολο". Η αντιμετώπιση αυτή έχει την τάση να εξελιχθεί σε ακόμα πιο αρνητικές σκέψεις, όπως "Δεν είμαι αρκετά καλός. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό", που θα τους κάνουν να τα παρατήσουν.