Γιόρτασε τις νίκες σου στην πορεία

Γιόρτασε τις νίκες σου
Προπόνηση και διατροφή
Από την Betina Gozo
Διατήρησε τα κίνητρά σου αλλάζοντας τα θέματα στα οποία εστιάζεις.
Σε κάθε νέα πρόκληση που αντιμετωπίζεις, είναι φυσικό να υπάρξουν μερικές καλές και μερικές κακές στιγμές. Είναι σημαντικό να γιορτάζεις τις νίκες σου σε όλη τη διάρκεια της προσπάθειας, ώστε να διατηρήσεις θετική στάση σε ολόκληρο το ταξίδι σου. Αυτή η θετική στάση θα σου προσφέρει πολλά περισσότερα κίνητρα για να συνεχίσεις συγκριτικά με την τιμωρία που μπορεί να επιβάλεις στον εαυτό σου.
Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχει θέσει ως στόχο να τρως κάτι πράσινο σε κάθε γεύμα ώστε να αυξήσεις την πρόσληψη των λαχανικών που καταναλώνεις. Σε γενικές γραμμές τα καταφέρνεις, αλλά έρχεται μια μέρα στη διάρκεια της οποίας, για οποιονδήποτε λόγο, τα πράγματα δεν πάνε σύμφωνα με το πρόγραμμα και δεν τρως καθόλου λαχανικά. Υπάρχουν δύο τρόποι που μπορείς να το αντιμετωπίσεις αυτό:
πολλοί άνθρωποι θα καταλήξουν γρήγορα σε συμπεράσματα, όπως "Δεν πέτυχα τον στόχο μου. Απέτυχα. Είναι πολύ δύσκολο". Η αντιμετώπιση αυτή έχει την τάση να εξελιχθεί σε ακόμα πιο αρνητικές σκέψεις, όπως "Δεν είμαι αρκετά καλός. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό", που θα τους κάνουν να τα παρατήσουν.
"Είναι σημαντικό να γιορτάζεις τις νίκες σου σε όλη τη διάρκεια της προσπάθειας, ώστε να διατηρήσεις θετική στάση σε ολόκληρο το ταξίδι σου"
Betina Gozo
Ένας πιο θετικός τρόπος να χειριστείς μια πιο δύσκολη ημέρα είναι να εστιάσεις σε αυτά που πέτυχες, λέγοντας: "Κατάφερα να φάω λαχανικά σε κάθε γεύμα χτες και θα κάνω το ίδιο ξανά αύριο!" ή "Τέσσερις φορές την εβδομάδα με λαχανικά σε κάθε γεύμα είναι καλύτερες από τη σαλάτα που συνήθιζα να τρώω μερικές φορές!"
Άλλαξε την προοπτική σου ώστε να επικεντρώνεσαι στις νίκες και όχι στις δυσκολίες.
Είναι επίσης σημαντικό να επιβραβεύεις τον εαυτό σου για τους στόχους που καταφέρνεις στη διάρκεια της προσπάθειας, ώστε να νιώθεις ότι γιορτάζεις πραγματικά για τη σκληρή δουλειά σου. Μερικές ιδέες είναι οι εξής:
- Αυτοφροντίδα
Χάρισε στον εαυτό σου ένα χαλαρωτικό μπάνιο ή αφιέρωσε λίγο χρόνο για διαλογισμό.
- Αγορές
Αγόρασε κάτι που θα σου προσφέρει κίνητρο να συνεχίσεις την προσπάθεια της υγιεινής ζωής: ένα νέο ζευγάρι sneaker ή ένα όμορφο μπολ για σαλάτα.
- Ημερολόγιο
Γράψε τα κατορθώματά σου σε ένα ημερολόγιο. Προσωπικά, όταν βλέπω τι έχω καταφέρει αφού το γράψω, με βοηθά να κάνω μια παύση και να καταλάβω πραγματικά πόσο σκληρά δούλεψα για να καταφέρω κάτι.
Έτσι, την επόμενη φορά που το μυαλό σου θα σπεύσει να επικεντρωθεί στην αρνητική πλευρά όσων δεν έκανες, προσπάθησε να αλλάξεις την προοπτική σου σε θετικές σκέψεις και να πανηγυρίσεις για αυτά που κατάφερες. Την επόμενη φορά που θα πετύχεις τον στόχο σου, κάνε μια παύση για να γιορτάσεις πραγματικά τη νίκη σου!