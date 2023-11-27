Η μείωση των απορριμμάτων μπορεί να ξεκινήσει με κάτι τόσο απλό όσο η φροντίδα των παπουτσιών σου ώστε να αντέξουν περισσότερο. Αντιμετώπισε τα παπούτσια σου ως μέλη της ομάδας σου και φρόντισε να έχουν τον προσδόκιμο κύκλο ζωής τους. Οι καθημερινές σου συνήθειες λειτουργούν αθροιστικά, οπότε φαντάσου τη διαφορά που μπορούν να κάνουν οι συλλογικές μας δράσεις όταν ενώνουμε όλοι τις δυνάμεις μας.



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