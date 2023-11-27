Καθαρά παπούτσια, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
Κανείς δεν θέλει να αποχωριστεί τα αγαπημένα του παπούτσια. Αλλά με λίγη αγάπη, μπορείς να συνεχίσεις να φοράς τα παπούτσια σου για πολύ περισσότερο από όσο περίμενες. Και όσο περισσότερα χιλιόμετρα μπορείς να βγάλεις φορώντας τα, τόσο το καλύτερο. Για εσένα αλλά και για τον πλανήτη.
Βάλ' τα ξανά στο παιχνίδι
Η μείωση των απορριμμάτων μπορεί να ξεκινήσει με κάτι τόσο απλό όσο η φροντίδα των παπουτσιών σου ώστε να αντέξουν περισσότερο. Αντιμετώπισε τα παπούτσια σου ως μέλη της ομάδας σου και φρόντισε να έχουν τον προσδόκιμο κύκλο ζωής τους. Οι καθημερινές σου συνήθειες λειτουργούν αθροιστικά, οπότε φαντάσου τη διαφορά που μπορούν να κάνουν οι συλλογικές μας δράσεις όταν ενώνουμε όλοι τις δυνάμεις μας.
Θέλεις να μάθεις ακόμα περισσότερα για τις πρωτοβουλίες του Move to Zero; Κάνε κλικ παρακάτω και ανακάλυψε περισσότερα για το ταξίδι μας προς ένα μέλλον με μηδενικές εκπομπές άνθρακα και μηδενικά απορρίμματα.
Τα σωστά βήματα
Είτε συναντήσεις λάσπη στη διαδρομή σου είτε πατήσεις κατά λάθος σε μια λακκούβα με νερό, φρόντισε να καθαρίσεις τη βρομιά από τα παπούτσια σου. Έτσι, θα μπορέσεις να τα διατηρήσεις σε καλή κατάσταση και να τα φορέσεις σε πολλές ακόμη περιπέτειες στη φύση. Δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη μέθοδος που μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις περιπτώσεις. Αν τα παπούτσια σου έχουν λερωθεί με λάσπη, θα βρεις παρακάτω έναν οδηγό για να τα καθαρίσεις.
Κατασκευή από ανακυκλωμένα υλικά
Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Move to Zero της Nike, της προσπάθειάς μας να εκμηδενίσουμε τις εκπομπές άνθρακα και τα απορρίμματα για να προστατεύσουμε το μέλλον του αθλητισμού, φτιάξαμε εξοπλισμό από ανακυκλωμένα ή οργανικά υλικά.
Καθαρά παπούτσια, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
Κανείς δεν θέλει να αποχωριστεί τα αγαπημένα του παπούτσια. Αλλά με λίγη αγάπη, μπορείς να συνεχίσεις να φοράς τα παπούτσια σου για πολύ περισσότερο από όσο περίμενες. Και όσο περισσότερα χιλιόμετρα μπορείς να βγάλεις φορώντας τα, τόσο το καλύτερο. Για εσένα αλλά και για τον πλανήτη.
Βάλ' τα ξανά στο παιχνίδι
Η μείωση των απορριμμάτων μπορεί να ξεκινήσει με κάτι τόσο απλό όσο η φροντίδα των παπουτσιών σου ώστε να αντέξουν περισσότερο. Αντιμετώπισε τα παπούτσια σου ως μέλη της ομάδας σου και φρόντισε να έχουν τον προσδόκιμο κύκλο ζωής τους. Οι καθημερινές σου συνήθειες λειτουργούν αθροιστικά, οπότε φαντάσου τη διαφορά που μπορούν να κάνουν οι συλλογικές μας δράσεις όταν ενώνουμε όλοι τις δυνάμεις μας.
Θέλεις να μάθεις ακόμα περισσότερα για τις πρωτοβουλίες του Move to Zero; Κάνε κλικ παρακάτω και ανακάλυψε περισσότερα για το ταξίδι μας προς ένα μέλλον με μηδενικές εκπομπές άνθρακα και μηδενικά απορρίμματα.
Τα σωστά βήματα
Είτε συναντήσεις λάσπη στη διαδρομή σου είτε πατήσεις κατά λάθος σε μια λακκούβα με νερό, φρόντισε να καθαρίσεις τη βρομιά από τα παπούτσια σου. Έτσι, θα μπορέσεις να τα διατηρήσεις σε καλή κατάσταση και να τα φορέσεις σε πολλές ακόμη περιπέτειες στη φύση. Δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη μέθοδος που μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις περιπτώσεις. Αν τα παπούτσια σου έχουν λερωθεί με λάσπη, θα βρεις παρακάτω έναν οδηγό για να τα καθαρίσεις.
Κατασκευή από ανακυκλωμένα υλικά
Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Move to Zero της Nike, της προσπάθειάς μας να εκμηδενίσουμε τις εκπομπές άνθρακα και τα απορρίμματα για να προστατεύσουμε το μέλλον του αθλητισμού, φτιάξαμε εξοπλισμό από ανακυκλωμένα ή οργανικά υλικά.