Στο τρίτο επεισόδιο της σειράς είχαμε την τιμή να φιλοξενήσουμε δύο αστέρια του διεθνούς αθλητικού στερεώματος, την πρώην ολυμπιονίκη Alyssa Conley και την αθλήτρια τένις σε αμαξίδιο Kgothatso Montjane, που αναδείχτηκε νικήτρια του US Open και του French Open. Έγιναν ζωηροί διάλογοι γεμάτοι έμπνευση, μέσα από τους οποίους καταλάβαμε γιατί το να μην απολογείσαι είναι μια καθημερινή συνήθεια που αναδεικνύει τον αληθινό σου εαυτό μέσα από μικρές πράξεις, γιατί η ψυχική υγεία είναι εξίσου σημαντική με τη σωματική, αλλά και ότι ο καθένας μπορεί να καταφέρει σπουδαία πράγματα σε αυτόν τον κόσμο.



Ο Οκτώβριος ήταν ο μήνας Pride στο Γιοχάνεσμπουργκ και η Nike διοργάνωσε ένα Σαββατοκύριακο Be True - In Motion για να γιορτάσει το κίνημα Pride στη Νότια Αφρική.



Το πρόγραμμα περιελάμβανε διάφορα παιχνίδια ευεξίας και δραστηριότητες ολιστικού fitness, αλλά και ένα ειδικό podcast με συζητήσεις σε συνεργασία με το Cnr Juta & De Beer και παρουσιαστές τους Lwazi Madonsela και Ayabonga.