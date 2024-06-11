Στο δεύτερο επεισόδιο της σειράς, οι παρουσιαστές μας εμβάθυναν στα έργα και όχι στα λόγια μαζί με τον queer ακτιβιστή Thami Dish, που εξήγησε τι σημαίνει να διδάσκεις και να διδάσκεσαι από τη νέα γενιά σήμερα, αλλά και πώς ο σπόρος της αντίστασης στο κατεστημένο φυτεύεται στη νεολαία και δημιουργεί ευκαιρίες για να επέλθουν οι αλλαγές που χρειάζεται επειγόντως ο κόσμος.



Δες το επεισόδιο τώρα και εξερεύνησε τις απόψεις, τις εμπειρίες και τις σκέψεις τους για τον επαναπροσδιορισμό της υπερηφάνειας.



Ο Οκτώβριος ήταν ο μήνας Pride στο Γιοχάνεσμπουργκ και η Nike διοργάνωσε ένα Σαββατοκύριακο Be True - In Motion για να γιορτάσει το κίνημα Pride στη Νότια Αφρική.



Το πρόγραμμα περιελάμβανε διάφορα παιχνίδια ευεξίας και δραστηριότητες ολιστικού fitness, αλλά και ένα ειδικό podcast με συζητήσεις σε συνεργασία με το Cnr Juta & De Beer και παρουσιαστές τους Lwazi Madonsela και Ayabonga.