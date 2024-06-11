Όταν είσαι πρωτοποριακός καλλιτέχνης, πρέπει να είσαι ο πραγματικός σου εαυτός και να εξισορροπείς την ευεξία με τους στόχους σου. Τα νεαρ@ Νοτιοαφρικαν@ καλλιτέχνη Haneem Christian εξηγεί τι χρειάζεται για να εξελιχθείς και, πάνω απ' όλα, πώς να παραμείνεις ο εαυτός σου όταν πιέζεσαι από παντού να προσαρμοστείς στις προσδοκίες των άλλων.



Στο πρώτο επεισόδιο της σειράς, οι παρουσιαστές ρώτησαν τα νεαρ@ Νοτιοαφρικαν@ καλλιτέχνη Haneem Christian τι χρειάζεται για να εξελιχθείς και, πάνω απ' όλα, πώς να παραμείνεις ο εαυτός σου όταν πιέζεσαι από παντού να προσαρμοστείς στις προσδοκίες των άλλων.



Δες το επεισόδιο τώρα και εξερεύνησε τις απόψεις, τις εμπειρίες και τις σκέψεις τους για τον επαναπροσδιορισμό της υπερηφάνειας.



Ο Οκτώβριος ήταν ο μήνας Pride στο Γιοχάνεσμπουργκ και η Nike διοργάνωσε ένα Σαββατοκύριακο Be True - In Motion για να γιορτάσει το κίνημα Pride στη Νότια Αφρική.



Το πρόγραμμα περιελάμβανε διάφορα παιχνίδια ευεξίας και δραστηριότητες ολιστικού fitness, αλλά και ένα ειδικό podcast με συζητήσεις σε συνεργασία με το Cnr Juta & De Beer και παρουσιαστές τους Lwazi Madonsela και Ayabonga.