Ζήσε περισσότερο κάθε στιγμή στην προπόνησή σου

Στη διάρκεια της καθημερινότητας, είναι εύκολο να παρασυρθείς από τις σκέψεις σου, ιδιαίτερα στην κατάσταση που επικρατεί τώρα. Σε αυτό το βίντεο, οι Nike Master Trainer, Branden Collinsworth και Alex Silver-Fagan, μοιράζονται τις συμβουλές τους για το πώς να διατηρείς την προσήλωσή σου και να ζεις το παρόν, σε κάθε περίσταση. Μάθε πώς να αντιμετωπίσεις το άγχος, να βελτιώσεις τις επιδόσεις σου και να επανεστιάσεις σε όσα έχουν πραγματικά σημασία, χρησιμοποιώντας αυτές τις απλές στρατηγικές.



Η γιόγκα και η ενσυνειδητότητα έχουν τη δύναμη να μας συνδέουν με το παρόν, υπενθυμίζοντας τι έχουμε και ποιοι είμαστε ήδη. Έτσι, την επόμενη φορά που θα νιώσεις ότι οι σκέψεις σου σε κάνουν να νιώθεις ανησυχία για το μέλλον ή να μετανιώνεις για το παρελθόν, αφιέρωσε μια στιγμή για να αναπνεύσεις και να επανεστιάσεις. Οι Nike Master Trainer, Branden Collinsworth και Alex Silver-Fagan, είναι εδώ για να σου δείξουν πώς να διατηρείς την προσήλωσή σου στην πρακτική της γιόγκα, αλλά και σε κάθε δραστηριότητα της καθημερινής ζωής σου.