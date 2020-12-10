Nike ACG: Αλλαγή νοοτροπίας

ACG
Αλλαγή νοοτροπίας με τον Keith Charles και την παρέα του
Όλοι πρέπει να ξεφεύγουμε από την πόλη πού και πού. Αυτό έκανε και ο Keith Charles με τους φίλους του Kari, Amanda, Cam και Michel’lé το περασμένο φθινόπωρο. Περπάτησαν από τη Νέα Υόρκη έως τα Όρη Αντιροντάκ και κατέγραψαν το ταξίδι τους. Στη διαδρομή, έβγαλαν μερικές συγκλονιστικές φωτογραφίες και βίντεο, ενώ αποκάλυψαν μαθήματα ζωής και σκέψεις από το ταξίδι τους. Θέλοντας να προσφέρουμε, σκεφτήκαμε να μοιραστούμε όλα όσα είδαν. Η ύπαιθρος ανήκει σε όλους.
[Χωρίς τίτλο]
του Rashaan Jiles
Ήμουν ανέκαθεν ένα παιδί της πόλης.
Προτιμούσα να κάθομαι στο πάτωμα
του μικροσκοπικού μας διαμερίσματος
και να κοιτάζω τη δουλειά μου.
Δεν έμπλεκα σε καβγάδες.
Τα ταξίδια στη φύση ήταν τόσο σπάνια
που η άγνοιά μου με κρατούσε δυστυχώς αποξενωμένο
από την ίδια τη Μητέρα φύση.
Μα δεν είμαι εγώ ο ίδιος η φύση;
Ποιος μπορεί να πει ότι δεν είναι αυτό το όνομά μου;
Και αν ήταν και δικό σου όνομα;
Ανθίζουμε όταν μας ποτίζουν.
Το χρώμα ζωντανεύει στο δέρμα μας, σαν να είχαμε γεννηθεί εδώ
και όχι σε ένα νοσοκομείο, όπου είχαμε την τύχη να βγούμε από τη
μήτρα.
Είμαστε εδώ, σε ένα μονοπάτι χαρτογραφημένο ή μη
και προσηλωμένοι στους σκοπούς και στα όνειρα που μας χρωστάνε,
τα οποία άρπαξαν από εμάς, τις μανάδες και τις μανάδες των μανάδων μας.
Ήρθα για αυτό που μου ανήκει.
Με ταπεινότητα.
Γνωρίζοντας, ωστόσο, ότι το όνομά μου είναι Φύση.
Γνωρίζοντας ότι πρώτη φορά περπατάω σε αυτήν τη γη.
Και ελπίζω αυτή η γη να είναι υπομονετική μαζί μου.
Υπομονετική καθώς ξεπερνάω τους φόβους μου.
Υπομονετική καθώς μαθαίνουμε ο ένας τον άλλο.
Υπομονετική αλλά με ανήσυχο πνεύμα.
Είμαι εδώ, έτοιμος να αναπνεύσω όπως ποτέ άλλοτε,
με τους νέους πνεύμονές μου.