Nike ACG: Αλλαγή νοοτροπίας

Ήμουν ανέκαθεν ένα παιδί της πόλης.

Προτιμούσα να κάθομαι στο πάτωμα

του μικροσκοπικού μας διαμερίσματος

και να κοιτάζω τη δουλειά μου.

Δεν έμπλεκα σε καβγάδες.

Τα ταξίδια στη φύση ήταν τόσο σπάνια

που η άγνοιά μου με κρατούσε δυστυχώς αποξενωμένο

από την ίδια τη Μητέρα φύση.

Μα δεν είμαι εγώ ο ίδιος η φύση;

Ποιος μπορεί να πει ότι δεν είναι αυτό το όνομά μου;

Και αν ήταν και δικό σου όνομα;

Ανθίζουμε όταν μας ποτίζουν.

Το χρώμα ζωντανεύει στο δέρμα μας, σαν να είχαμε γεννηθεί εδώ

και όχι σε ένα νοσοκομείο, όπου είχαμε την τύχη να βγούμε από τη

μήτρα.

Είμαστε εδώ, σε ένα μονοπάτι χαρτογραφημένο ή μη

και προσηλωμένοι στους σκοπούς και στα όνειρα που μας χρωστάνε,

τα οποία άρπαξαν από εμάς, τις μανάδες και τις μανάδες των μανάδων μας.

Ήρθα για αυτό που μου ανήκει.

Με ταπεινότητα.

Γνωρίζοντας, ωστόσο, ότι το όνομά μου είναι Φύση.

Γνωρίζοντας ότι πρώτη φορά περπατάω σε αυτήν τη γη.

Και ελπίζω αυτή η γη να είναι υπομονετική μαζί μου.

Υπομονετική καθώς ξεπερνάω τους φόβους μου.

Υπομονετική καθώς μαθαίνουμε ο ένας τον άλλο.

Υπομονετική αλλά με ανήσυχο πνεύμα.

Είμαι εδώ, έτοιμος να αναπνεύσω όπως ποτέ άλλοτε,

με τους νέους πνεύμονές μου.