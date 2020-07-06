Εξάλεπτο πρόγραμμα προπόνησης για όλη την οικογένεια

Εξάλεπτο πρόγραμμα άσκησης για όλη την οικογένεια
Προπόνηση
Από τη Nike Training
Αυτό το γρήγορο πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για να κεντρίζει το μυαλό και να αυξάνει τους παλμούς της καρδιάς.
Αυτή η άσκηση είναι μικρή, αλλά θαυματουργή. Σε λιγότερο από δέκα λεπτά, γυμνάζει το σώμα και όχι μόνο. Βάλτε οικογενειακώς τη φαντασία σας να δουλέψει, συνδυάζοντας τις κινήσεις με διασκεδαστικές ασκήσεις για το μυαλό.
Εξάλεπτο πρόγραμμα άσκησης
Ώρα για οικογενειακή προπόνηση! Αυτήν την εβδομάδα, το θέμα μας είναι: "Η υπομονή συναντάει την επιμονή". Γι' αυτό, πάρε μερικές βαθιές ανάσες και βάλε τα δυνατά σου για το σημερινό πρόγραμμα, το οποίο σίγουρα θα σε ζεστάνει και με το παραπάνω. Επιπλέον, διαρκεί μόνο έξι λεπτά, άρα μπορούν να το κάνουν παιδιά όλων των ηλικιών. Μάζεψε όλη την οικογένεια και ετοιμαστείτε να ιδρώσετε.
Βάλε το μυαλό να δουλέψει
Σίγουρα είναι καλό να γυμνάζουμε το σώμα μας, αλλά σήμερα θα γυμνάσουμε και το πνεύμα μας. Διάλεξε μια κατηγορία (π.χ. μοβ φαγητά, αγαπημένα δημητριακά, λέξεις που ξεκινούν από ένα συγκεκριμένο γράμμα). Σε κάθε επανάληψη, το κάθε μέλος της οικογένειας πρέπει να πει κάτι από τη συγκεκριμένη κατηγορία. Για παράδειγμα, στα jumping jack, όλοι πρέπει να αναφέρουν έναν διάσημο αθλητή. Αν κάποιος "κολλήσει" ή δώσει την ίδια απάντηση με κάποιον άλλον, πρέπει να επαναλάβει την κίνηση.
Χρειάζεσαι βοήθεια για να βρεις κατηγορίες; Η απάντηση βρίσκεται μπροστά σου. Πες στα παιδιά σου να αφήσουν τη φαντασία τους ελεύθερη και να σκεφτούν κάτι διασκεδαστικό.
Βάλε το μυαλό να δουλέψει
Σίγουρα είναι καλό να γυμνάζουμε το σώμα μας, αλλά σήμερα θα γυμνάσουμε και το πνεύμα μας. Διάλεξε μια κατηγορία (π.χ. μοβ φαγητά, αγαπημένα δημητριακά, λέξεις που ξεκινούν από ένα συγκεκριμένο γράμμα). Σε κάθε επανάληψη, το κάθε μέλος της οικογένειας πρέπει να πει κάτι από τη συγκεκριμένη κατηγορία. Για παράδειγμα, στα jumping jack, όλοι πρέπει να αναφέρουν έναν διάσημο αθλητή. Αν κάποιος "κολλήσει" ή δώσει την ίδια απάντηση με κάποιον άλλον, πρέπει να επαναλάβει την κίνηση.
Χρειάζεσαι βοήθεια για να βρεις κατηγορίες; Η απάντηση βρίσκεται μπροστά σου. Πες στα παιδιά σου να αφήσουν τη φαντασία τους ελεύθερη και να σκεφτούν κάτι διασκεδαστικό.