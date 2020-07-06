Εξάλεπτο πρόγραμμα προπόνησης για όλη την οικογένεια

Σίγουρα είναι καλό να γυμνάζουμε το σώμα μας, αλλά σήμερα θα γυμνάσουμε και το πνεύμα μας. Διάλεξε μια κατηγορία (π.χ. μοβ φαγητά, αγαπημένα δημητριακά, λέξεις που ξεκινούν από ένα συγκεκριμένο γράμμα). Σε κάθε επανάληψη, το κάθε μέλος της οικογένειας πρέπει να πει κάτι από τη συγκεκριμένη κατηγορία. Για παράδειγμα, στα jumping jack, όλοι πρέπει να αναφέρουν έναν διάσημο αθλητή. Αν κάποιος "κολλήσει" ή δώσει την ίδια απάντηση με κάποιον άλλον, πρέπει να επαναλάβει την κίνηση.



Χρειάζεσαι βοήθεια για να βρεις κατηγορίες; Η απάντηση βρίσκεται μπροστά σου. Πες στα παιδιά σου να αφήσουν τη φαντασία τους ελεύθερη και να σκεφτούν κάτι διασκεδαστικό.