Vêtements de sport d'hiver : ça va chauffer !
Ne laisse pas le froid freiner ton entraînement grâce à notre collection de vêtements de sport pour l'hiver haut de gamme : sweats à zip doux et anti-transpiration, pantalons de jogging confortables et baskets hivernales assez robustes pour les sorties sous la pluie. Protège tes extrémités avec nos accessoires pour temps froid : gants, tours de cou et bonnets. Sans oublier les chaussettes rembourrées dotées de semelles épaisses en tissu en molleton pour les runs matinaux glacés.
Réactualise ta tenue de sport pour l'hiver avec nos sweats et pantalons de jogging équipés de la technologie Nike Therma-FIT. Ce tissu novateur régule la chaleur naturelle du corps pour te garder au chaud et à l'aise quand il fait froid. Le Fleece isolant offre une douceur irrésistible, avec une texture brossée ultra-douillette à l'intérieur. Pour les séances en plein air, enfile une veste légère à capuche dotée d’un revêtement déperlant qui te protège des averses surprises. Jette un œil aux versions hyper-pratiques qui se plient et se rangent dans leur propre poche. Besoin de vêtements première couche performants à intégrer à ta garde-robe sport par temps froid ? Nos tops manches longues et collants de fitness coordonnés en tissu extensible t'aident à bouger naturellement. En plus, les matières anti-transpiration sont parfaites pour rester au sec et à l'aise même quand l’intensité monte. Les coutures plates évitent les frottements et dessinent une silhouette épurée. Envie de polyvalence ? Nos hauts à ourlet allongé se portent rentrés… ou pas.
Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour participer, choisis des vêtements de sport pour le froid portant l'étiquette « Matières Durables ». Les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées et les chaussures avec au moins 20 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.