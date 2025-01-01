Chaussures Jordan 11 : puissance et performance
L'aventure des chaussures Jordan a commencé dans les années 80, lorsque Nike a lancé sa première collaboration avec Michael Jordan. Depuis, nous n'avons cessé d'innover. Caractérisées par des matériaux de qualité pro et un style emblématique, nos Jordan 11 sont faites pour les joueurs. Adhérence optimale, tiges légères et amorti incomparable : ces baskets vous transportent du terrain à la rue dans un confort sans effort.
Pour gagner un match ou participer à une séance d'entraînement entre amis, vous avez besoin d'une bonne base pour améliorer vos performances sportives. Nos Jordan 11 sont dotées de semelles extérieures en caoutchouc qui offrent une excellente adhérence et une traction exceptionnelle, ainsi qu'une grande liberté lors des déplacements, arrêts, changements de direction et pivotements. Cherchez des détails tendance, comme les matériaux translucides qui leur donnent un look futuriste et les renforts latéraux profilés enveloppant toute la chaussure qui garantissent une durabilité maximale.
Où que votre parcours sportif vous mène, l'amorti de vos articulations et de vos muscles est essentiel pour éviter les tensions et blessures. Les modèles de la gamme Jordan 11 sont équipés de nos célèbres unités Nike Air pour absorber les chocs et les impacts, tout en offrant une sensation de légèreté et d'élasticité qui vous libère. Placées à l'avant-pied, au talon ou sur toute la longueur de la semelle, elles s'adaptent à votre style de jeu et vous permettent de décoller.
Pour protéger l'avenir de notre planète, nous devons tous faire des changements. C'est pourquoi Nike a créé l'initiative Move to Zero. Notre objectif ? Le zéro déchet et une empreinte carbone nulle. Dans le cadre de cet engagement, les semelles Air conçues dans nos usines de l'Oregon et du Missouri sont composées d'au moins 25 % de déchets de fabrication recyclés depuis 2008. En choisissant des Jordan 11 avec la technologie Nike Air, vous participez aussi à cette aventure.