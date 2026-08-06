Baskets Air Max Dn8 pour femme : un amorti personnalisé pour un confort absolu
Qu'est-ce qui rend les baskets Nike Air Max DN8 pour femme si réactives ? Elles sont équipées de notre système Dynamic Air, composé de huit tubes à double chambre avec différents niveaux de pression dans la semelle. Ainsi, l'air circule dans chaque groupe de cylindre en réponse à la compression : tu bénéficies d'un amorti personnalisé incomparable. Ce système intelligent sur toute la longueur repose directement sur la semelle extérieure en caoutchouc. Il te rapproche au maximum du sol et crée une transition plus fluide. Et comme la mousse moelleuse sous le pied t'offre un maximum de confort, tu ne connaîtras plus aucune limite.
Grâce à notre large palette de coloris, tu trouveras facilement les baskets Nike Air Max Dn8 pour femme qui correspondent à ton style. Des couleurs originales aux motifs contrastés, il y a une paire pour chaque look sportif. Le Swoosh emblématique de Nike apporte une note luxueuse à tous nos modèles. Les lignes élégantes dessinent un look épuré. Les matériaux légers te procurent un confort absolu sans t'encombrer : l'empeigne sculptée est en mesh léger, et les entailles sur les côtés révèlent un mesh ouvert qui favorise la respirabilité quand l'intensité augmente.
Les matériaux durables rendent ton run plus agréable.
Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone. Pour nous rejoindre, choisis des baskets Nike Air Max Dn8 pour femme portant l'étiquette « Matières Durables ». Les chaussures sont fabriquées avec au moins 20 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge. Depuis 2008, toutes nos unités Air provenant de nos sites de l'Oregon et du Missouri sont fabriquées avec au moins 25 % de déchets industriels. Dans des chaussures qui préservent le futur du sport, tu te sentiras encore plus en confiance.