COLE PALMER

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Cole Palmer

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- Cole Palmer
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Chaussures et maillots Cole Palmer : concrétise tes rêves

Libère ton potentiel sur le terrain avec notre dernière gamme de chaussures et de maillots Cole Palmer. Parties improvisées après le travail, séances d'entraînement en semaine ou compétitions du samedi, tu pourras te donner à fond dans nos modèles de qualité supérieure. Tu trouveras des silhouettes fluides pensées pour bouger et divers types de chaussures adaptées à la surface de jeu. Tu fais des achats pour une étoile montante du foot ? Nous avons des tenues en tailles junior, pour que les sportifs en herbe puissent se perfectionner confortablement.


La performance au sol


Nos chaussures de foot Cole Palmer sont conçues pour t'aider à donner le meilleur de toi-même pour ton équipe. Nous proposons des crampons de différentes profondeurs offrant l'adhérence et la stabilité nécessaires pour garder le contrôle. Sous les pieds, nos unités Air Zoom absorbent l'impact de chaque sprint, saut et réception. Recherche les chaussures de football Cole Palmer avec tige en matière Flyknit : elles sont ultra-légères, pour une sensation au plus proche du ballon. Sans compter les paires dotées du tissu Gripknit adhérent, gage d'un meilleur contrôle lors des dribbles et des frappes plus précises.


Résiste au froid


S'entraîner pour son équipe, c'est répondre présent par tous les temps. Notre gamme Cole Palmer comprend donc des pièces à superposer, comme les pantalons de jogging confectionnés dans notre tissu Tech Fleece tant apprécié qui procure une excellente protection contre le froid sans t'alourdir. De plus, sa finition brossée est douce sur la peau. Sans oublier les ceintures élastiques et les cordons intérieurs, gages d'un bon maintien. Besoin de mieux protéger ta sangle abdominale ? Mise sur une veste légère, facile à enfiler par-dessus ta tenue.


Joue à ton meilleur niveau


Reste au frais et au calme, même au cœur de l'action, dans un maillot Cole Palmer de notre dernière collection. Nos maillots de football sont équipés de notre technologie innovante Nike Dri-FIT. Les fibres techniques éloignent la transpiration de la peau, puis la dispersent sur la surface du vêtement. Cela t'aide à rester au sec et à l'aise plus longtemps. Parallèlement, les propriétés respirantes de cette matière favorisent une bonne circulation de l'air autour du corps. Résultat ? Une évacuation rapide de la chaleur, pour mieux se concentrer sur la performance.


Move to Zero de Nike


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour participer, choisis des chaussures et des maillots Cole Palmer portant l'étiquette « Matières Durables ». Cela signifie que les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées et les chaussures avec au moins 20 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge. Depuis 2008, toutes nos unités Air provenant de nos sites de l'Oregon et du Missouri sont fabriquées avec au moins 25 % de déchets industriels.


Rendre hommage à la légende


Après ses débuts dans le club amateur de NJ Wythenshawe, Cole Palmer fut repéré pour l'Académie de Manchester City, où il intégra le groupe des moins de huit ans. Après une saison 2022/23 pour Manchester, Cole Palmer fut transféré à Chelsea, où il fut nommé Jeune joueur de l'année de la PFA et Joueur de l'année par les fans de la PFA. Aujourd'hui, il est considéré comme l'un des meilleurs milieux offensifs au monde. Meneur de jeu dans l'âme, il fait preuve d'une créativité remarquable. Nos chaussures Cole Palmer sont faites pour accompagner et célébrer ses dribbles contrôlés, ses passes longue distance et sa précision diabolique depuis le point de penalty.