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Sweats à capuche et sweats bleus

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Nike Club
Nike Club Sweat à capuche en Fleece pour homme
Nike Club
Sweat à capuche en Fleece pour homme
64,99 €
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Sweat à capuche oversize pour femme
Matériaux recyclés
Nike Studio Fleece Medium Weight
Sweat à capuche oversize pour femme
64,99 €
Nike Solo Fleece
Nike Solo Fleece Sweat à capuche pour homme
Nike Solo Fleece
Sweat à capuche pour homme
69,99 €
Paris Saint-Germain City Side
Paris Saint-Germain City Side Sweat à capuche en Fleece à zip Nike Football pour homme
Paris Saint-Germain City Side
Sweat à capuche en Fleece à zip Nike Football pour homme
89,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Sweat pour ado
Nike Sportswear Club Fleece
Sweat pour ado
39,99 €
Tottenham Hotspur Tech Fleece
Tottenham Hotspur Tech Fleece Sweat à capuche et zip Nike Football pour ado (garçon)
Tottenham Hotspur Tech Fleece
Sweat à capuche et zip Nike Football pour ado (garçon)
94,99 €
Angleterre Tech Fleece Windrunner
Angleterre Tech Fleece Windrunner Sweat à capuche et zip Nike Football pour homme
Angleterre Tech Fleece Windrunner
Sweat à capuche et zip Nike Football pour homme
134,99 €
Nike ACG
Nike ACG Haut de trail homme 1/4 zip Dri-FIT
Matériaux recyclés
Nike ACG
Haut de trail homme 1/4 zip Dri-FIT
79,99 €
FFF Club
FFF Club Sweat à capuche en molleton Nike Football pour homme
FFF Club
Sweat à capuche en molleton Nike Football pour homme
69,99 €
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Sweat à capuche et zip oversize pour homme
Jordan Brooklyn Fleece
Sweat à capuche et zip oversize pour homme
79,99 €
Paris Saint-Germain Club
Paris Saint-Germain Club Sweat à capuche Nike Football pour homme
Paris Saint-Germain Club
Sweat à capuche Nike Football pour homme
69,99 €
Nike Tech
Nike Tech Veste à zip Windrunner en Fleece à couleurs contrastées pour homme
Matériaux recyclés
Nike Tech
Veste à zip Windrunner en Fleece à couleurs contrastées pour homme
129,99 €
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner Sweat à capuche et zip Nike Football pour homme
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner
Sweat à capuche et zip Nike Football pour homme
134,99 €
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Haut oversize à imprimé pour femme
Dernières sorties
Nike Studio Fleece Medium Weight
Haut oversize à imprimé pour femme
89,99 €
FFF Tech Fleece
FFF Tech Fleece Sweat à capuche et zip Nike Football pour ado (garçon)
FFF Tech Fleece
Sweat à capuche et zip Nike Football pour ado (garçon)
94,99 €
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner Sweat à capuche et zip Nike Football pour homme
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner
Sweat à capuche et zip Nike Football pour homme
134,99 €
Paris Saint-Germain Tech Fleece
Paris Saint-Germain Tech Fleece Sweat à capuche et zip Nike Football pour ado (garçon)
Paris Saint-Germain Tech Fleece
Sweat à capuche et zip Nike Football pour ado (garçon)
94,99 €
Nike
Nike Sweat à capuche de basket Dri-FIT pour ado
Nike
Sweat à capuche de basket Dri-FIT pour ado
54,99 €
Paris Saint-Germain City Side Domicile
Paris Saint-Germain City Side Domicile Sweat à capuche en Fleece Nike Football pour ado
Paris Saint-Germain City Side Domicile
Sweat à capuche en Fleece Nike Football pour ado
59,99 €
Nike Sportswear Athletic
Nike Sportswear Athletic Sweat à capuche oversize pour ado (garçon)
Dernières sorties
Nike Sportswear Athletic
Sweat à capuche oversize pour ado (garçon)
54,99 €
Tottenham Hotspur Tech Fleece Windrunner
Tottenham Hotspur Tech Fleece Windrunner Sweat à capuche et zip Nike Football pour homme
Tottenham Hotspur Tech Fleece Windrunner
Sweat à capuche et zip Nike Football pour homme
134,99 €
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Sweat à capuche et zip pour femme
Matériaux recyclés
Nike Studio Fleece Medium Weight
Sweat à capuche et zip pour femme
69,99 €
New York Knicks Club
New York Knicks Club Sweat à capuche Nike NBA pour homme
New York Knicks Club
Sweat à capuche Nike NBA pour homme
74,99 €
FFF Club
FFF Club Sweat à capuche Nike Football pour ado (garçon)
FFF Club
Sweat à capuche Nike Football pour ado (garçon)
49,99 €
Jordan
Jordan Sweat à capuche en Fleece Jumbo Jumpman pour pré-ado
Jordan
Sweat à capuche en Fleece Jumbo Jumpman pour pré-ado
44,99 €
NikeCourt Court Collection
NikeCourt Court Collection Haut de tennis à manches longues en Fleece pour femme
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Haut de tennis à manches longues en Fleece pour femme
99,99 €
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner Sweat à capuche et zip Nike Football pour femme
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner
Sweat à capuche et zip Nike Football pour femme
134,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Sweat à capuche pour ado
Nike Sportswear Club Fleece
Sweat à capuche pour ado
49,99 €
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner Sweat à capuche et zip Nike Football pour femme
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner
Sweat à capuche et zip Nike Football pour femme
134,99 €
Paris Saint-Germain Club
Paris Saint-Germain Club Sweat à capuche Nike Football pour ado (garçon)
Paris Saint-Germain Club
Sweat à capuche Nike Football pour ado (garçon)
49,99 €
FC Barcelona Club
FC Barcelona Club Sweat à capuche en molleton Nike Football pour homme
FC Barcelona Club
Sweat à capuche en molleton Nike Football pour homme
69,99 €
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Sweat à capuche sans manches Dri-FIT pour homme
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Sweat à capuche sans manches Dri-FIT pour homme
59,99 €
Inter Milan Tech Fleece Windrunner
Inter Milan Tech Fleece Windrunner Sweat à capuche et zip Nike Football pour homme
Inter Milan Tech Fleece Windrunner
Sweat à capuche et zip Nike Football pour homme
134,99 €
FC Barcelona Tech Fleece
FC Barcelona Tech Fleece Sweat à capuche et zip Nike Football pour ado (garçon)
FC Barcelona Tech Fleece
Sweat à capuche et zip Nike Football pour ado (garçon)
94,99 €
Atlético Madrid Club
Atlético Madrid Club Sweat à capuche en molleton Nike Football pour homme
Atlético Madrid Club
Sweat à capuche en molleton Nike Football pour homme
69,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Sweat à capuche et zip pour ado
Nike Sportswear Tech Fleece
Sweat à capuche et zip pour ado
79,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Sweat à capuche et zip pour ado
Nike Sportswear Club Fleece
Sweat à capuche et zip pour ado
49,99 €
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Haut court à 1/4 de zip pour femme
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Haut court à 1/4 de zip pour femme
74,99 €
Nike Club
Nike Club Sweat à capuche en molleton pour homme
Nike Club
Sweat à capuche en molleton pour homme
64,99 €
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Sweat à capuche oversize pour homme
Jordan Brooklyn Fleece
Sweat à capuche oversize pour homme
69,99 €
Inter Milan SE
Inter Milan SE Sweat à capuche Nike ACG Therma-FIT Football
Inter Milan SE
Sweat à capuche Nike ACG Therma-FIT Football
124,99 €
Brazil Club
Brazil Club Sweat à capuche en molleton Nike Football pour homme
Brazil Club
Sweat à capuche en molleton Nike Football pour homme
69,99 €
Tottenham Hotspur Tech Fleece Windrunner
Tottenham Hotspur Tech Fleece Windrunner Sweat à capuche et zip Nike Football pour femme
Tottenham Hotspur Tech Fleece Windrunner
Sweat à capuche et zip Nike Football pour femme
134,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Sweat à capuche pour homme
Nike Sportswear
Sweat à capuche pour homme
74,99 €
Angleterre Club
Angleterre Club Sweat à capuche Nike Football pour homme
Angleterre Club
Sweat à capuche Nike Football pour homme
69,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Sweat à capuche pour ado
Nike Sportswear Club Fleece
Sweat à capuche pour ado
44,99 €
Memphis Grizzlies Club
Memphis Grizzlies Club Sweat à capuche Nike NBA pour homme
Memphis Grizzlies Club
Sweat à capuche Nike NBA pour homme
74,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Sweat à col ras-du-cou oversize en molleton pour homme
Nike Sportswear Club
Sweat à col ras-du-cou oversize en molleton pour homme
59,99 €
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Sweat à capuche pour homme
Jordan Brooklyn Fleece
Sweat à capuche pour homme
74,99 €
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Sweat oversize à col ras-du-cou pour femme
Matériaux recyclés
Nike Studio Fleece Medium Weight
Sweat oversize à col ras-du-cou pour femme
59,99 €
Nike Club
Nike Club Sweat à capuche en tissu Fleece à zip pour homme
Nike Club
Sweat à capuche en tissu Fleece à zip pour homme
69,99 €
Nike Solo Swoosh
Nike Solo Swoosh Sweat à capuche en Fleece pour homme
Nike Solo Swoosh
Sweat à capuche en Fleece pour homme
119,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Sweat à capuche en molleton pour ado
Nike Sportswear Club
Sweat à capuche en molleton pour ado
49,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Sweat à capuche oversize en molleton pour homme
Nike Sportswear Club
Sweat à capuche oversize en molleton pour homme
69,99 €
Tottenham Hotspur City Side
Tottenham Hotspur City Side Sweat à capuche en Fleece à zip Nike Football pour homme
Tottenham Hotspur City Side
Sweat à capuche en Fleece à zip Nike Football pour homme
89,99 €
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Sweat à capuche pour femme
Matériaux recyclés
Nike Studio Fleece Medium Weight
Sweat à capuche pour femme
64,99 €
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Sweat à capuche pour ado
Jordan Brooklyn Fleece
Sweat à capuche pour ado
49,99 €
Chelsea FC Phoenix Fleece
Chelsea FC Phoenix Fleece Sweat à capuche oversize Nike Football pour femme
Chelsea FC Phoenix Fleece
Sweat à capuche oversize Nike Football pour femme
79,99 €
Nike WNBA 30th
Nike WNBA 30th Haut en tissu Fleece
Nike WNBA 30th
Haut en tissu Fleece
74,99 €
NikeCourt Court Collection
NikeCourt Court Collection Veste de tennis sans manches en Fleece pour femme
NikeCourt Court Collection
Veste de tennis sans manches en Fleece pour femme
89,99 €
NikeCourt Heritage
NikeCourt Heritage Sweat à capuche de tennis en molleton Dri-FIT pour homme
NikeCourt Heritage
Sweat à capuche de tennis en molleton Dri-FIT pour homme
84,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Veste à zip pour Femme
Nike Sportswear
Veste à zip pour Femme
139,99 €
Chelsea FC Club
Chelsea FC Club Sweat à capuche Nike Football pour homme
Chelsea FC Club
Sweat à capuche Nike Football pour homme
69,99 €
Angleterre Club
Angleterre Club Sweat à capuche Nike Football pour ado (garçon)
Angleterre Club
Sweat à capuche Nike Football pour ado (garçon)
49,99 €
Chelsea FC Club
Chelsea FC Club Haut à col ras-du-cou Nike Football pour homme
Chelsea FC Club
Haut à col ras-du-cou Nike Football pour homme
64,99 €
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Sweat à capuche entièrement zippé pour homme
Jordan Brooklyn
Sweat à capuche entièrement zippé pour homme
69,99 €
Jordan Flight Wings
Jordan Flight Wings Sweat à capuche en tissu Fleece pour homme
Jordan Flight Wings
Sweat à capuche en tissu Fleece pour homme
99,99 €
Jordan Sport Hoop Fleece
Jordan Sport Hoop Fleece Sweat à capuche et zip Dri-FIT pour homme
Jordan Sport Hoop Fleece
Sweat à capuche et zip Dri-FIT pour homme
109,99 €
Nike WNBA 30th
Nike WNBA 30th Sweat à capuche WNBA
Nike WNBA 30th
Sweat à capuche WNBA
69,99 €
Golden State Warriors Club
Golden State Warriors Club Sweat à capuche Nike NBA pour homme
Golden State Warriors Club
Sweat à capuche Nike NBA pour homme
74,99 €
British & Irish Lions
British & Irish Lions Sweat à capuche et zip Nike Club pour femme
British & Irish Lions
Sweat à capuche et zip Nike Club pour femme
74,99 €
Tottenham Hotspur City Side
Tottenham Hotspur City Side Sweat à capuche en Fleece Nike Football pour ado
Tottenham Hotspur City Side
Sweat à capuche en Fleece Nike Football pour ado
59,99 €
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Sweat à capuche pour homme
Jordan Brooklyn Fleece
Sweat à capuche pour homme
74,99 €
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Sweat oversize à col ras-du-cou pour femme
Matériaux recyclés
Nike Studio Fleece Medium Weight
Sweat oversize à col ras-du-cou pour femme
59,99 €
Nike Club
Nike Club Sweat à capuche en tissu Fleece à zip pour homme
Nike Club
Sweat à capuche en tissu Fleece à zip pour homme
69,99 €
Nike Solo Swoosh
Nike Solo Swoosh Sweat à capuche en Fleece pour homme
Nike Solo Swoosh
Sweat à capuche en Fleece pour homme
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Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Sweat à capuche en molleton pour ado
Nike Sportswear Club
Sweat à capuche en molleton pour ado
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Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Sweat à capuche oversize en molleton pour homme
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Sweat à capuche oversize en molleton pour homme
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Tottenham Hotspur City Side
Tottenham Hotspur City Side Sweat à capuche en Fleece à zip Nike Football pour homme
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Sweat à capuche en Fleece à zip Nike Football pour homme
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Nike Studio Fleece Medium Weight Sweat à capuche pour femme
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Nike Studio Fleece Medium Weight
Sweat à capuche pour femme
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Jordan Brooklyn Fleece
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Sweat à capuche pour ado
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Chelsea FC Phoenix Fleece
Chelsea FC Phoenix Fleece Sweat à capuche oversize Nike Football pour femme
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Nike WNBA 30th
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NikeCourt Court Collection Veste de tennis sans manches en Fleece pour femme
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NikeCourt Heritage
NikeCourt Heritage Sweat à capuche de tennis en molleton Dri-FIT pour homme
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Nike Sportswear Veste à zip pour Femme
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Chelsea FC Club
Chelsea FC Club Sweat à capuche Nike Football pour homme
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Sweat à capuche entièrement zippé pour homme
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Nike WNBA 30th
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Golden State Warriors Club
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British & Irish Lions
British & Irish Lions Sweat à capuche et zip Nike Club pour femme
British & Irish Lions
Sweat à capuche et zip Nike Club pour femme
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Tottenham Hotspur City Side
Tottenham Hotspur City Side Sweat à capuche en Fleece Nike Football pour ado
Tottenham Hotspur City Side
Sweat à capuche en Fleece Nike Football pour ado
59,99 €

Hoodies et sweats bleus : joue avec les superpositions

Continue le sport quand la température chute dans un sweat à capuche bleu marine ou un sweat Nike bleu fait dans des matières de qualité supérieure. Il existe des modèles zippés et d'autres à enfiler pour satisfaire tous les goûts. Envie d'une pièce plus légère ? Découvre notre gamme de sweats à capuche bleus. Compose un look doux et contemporain avec un sweat bleu ciel ou un sweat à capuche bleu pastel. Ou opte pour un sweat à capuche bleu roi ou bleu foncé si tu préfères les coloris plus passe-partout.


Entraîne-toi par temps froid


Comme l'entraînement ne s'arrête pas quand le fond de l'air est frais, nous avons mis au point notre technologie Therma-FIT éprouvée. Ses microfibres isolantes conservent la chaleur naturelle du corps. Cela protège les muscles et les articulations à l'échauffement, pendant la récupération ou au cours d'un entraînement intensif. De plus, les matières légères sont chaudes et confortables sans t'encombrer. Il y a également des tissus techniques aux textures douces des deux côtés, gages d'un look premium.


Un maximum de fraîcheur


Des runs matinaux aux aventures du week-end en passant par les entraînements après le travail avec ton équipe, tu vas forcément transpirer quand tu vas repousser tes limites. Pour garder ta concentration, enfile un sweat à capuche bleu foncé ou un sweat bleu marine doté de notre technologie Dri-FIT. Les fibres anti-transpiration éloignent l'humidité de la peau, puis la déposent à la surface du vêtement où elle peut sécher rapidement. Parallèlement, les propriétés respirantes favorisent une bonne circulation de l'air autour du corps. Tout cela te permet d'évacuer efficacement la chaleur excédentaire. Et donc de te concentrer sur tes objectifs.


Accompagner les prochaines générations


Chez Nike, on estime que les jeunes sportifs méritent d'affiner leurs talents dans les mêmes tenues de qualité supérieure que leurs idoles. C'est pour cela que nos sweats et hoodies bleus en tailles juniors sont faits dans les mêmes matières de qualité supérieure que nos vêtements pour adulte. Découvre des détails pratiques comme les coutures collées assurant un confort optimal dans les zones plus sollicitées ou les poches zippées pour garder les affaires à portée de main. Il y a aussi des modèles inspirés des plus grandes stars du sport au monde, ce qui permettra aux plus jeunes d'imiter leurs athlètes préférés quand ils se donneront à fond.


Détente et confort


Quand vient le moment de se reposer, nous avons des pièces chaudes et confortables faites pour se détendre avec élégance. Tu trouveras des silhouettes slouchy décontractées faciles à enfiler sur ta tenue. Tu peux opter pour un sweat bleu offrant une couverture légère ou bien te protéger le cou et la tête avec un hoodie bleu ciel. Jette un œil aux poignets côtelés, gages d'un ajustement confortable, et aux cordons réglables permettant de conserver la chaleur.


Notre prochaine mission


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour participer, choisis un sweat à capuche ou un hoodie bleu portant l'étiquette « Matières Durables ». Elle signifie que les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.