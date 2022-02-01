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Basketball Black Friday Nike 2026

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Maillots de basketball du Black Friday Nike 2026 : affichez vos couleurs

Rien n'égale le look urbain cool d'un maillot de basket. Sur le terrain ou au parc, rien n'affiche votre passion mieux qu'un maillot emblématique de la NBA aux couleurs de votre équipe. Peu importe qui vous soutenez, ils ont tous un point commun : l'enthousiasme de Nike pour l'innovation. Notre technologie Dri-FIT en est un parfait exemple. Elle évacue la transpiration, et cette évaporation rapide vous permet de rester au sec et à l'aise. Nos promotions du Black Friday Nike sur le basketball, c'est l'occasion de renouveler votre équipement.

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