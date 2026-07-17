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Bien noté
Visière Nike Dri-FIT ADV Ace - Noir/Anthracite/Blanc

Matériaux recyclés

Nike Dri-FIT ADV Ace

Visière

27,99 €
Noir/Anthracite/Blanc
Blanc/Anthracite/Noir
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Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.

Cette visière basse sans structure a été conçue pour les adeptes du tennis, sur le court comme au quotidien. L'aération de ce modèle offre une sensation de fraîcheur là où tu en as le plus besoin, tandis que le tissu extensible et anti-transpirant permet de rester au frais. La version raccourcie de la AeroBill est conçue pour profiter d'une concentration et d'une confiance maximales pendant le service.


  • Couleur affichée : Noir/Anthracite/Blanc
  • Article : FB6443-010

Nike Dri-FIT ADV Ace

27,99 €

Cette visière basse sans structure a été conçue pour les adeptes du tennis, sur le court comme au quotidien. L'aération de ce modèle offre une sensation de fraîcheur là où tu en as le plus besoin, tandis que le tissu extensible et anti-transpirant permet de rester au frais. La version raccourcie de la AeroBill est conçue pour profiter d'une concentration et d'une confiance maximales pendant le service.

Avantages

  • La technologie Nike Dri-FIT ADV associe un tissu anti-transpirant à des innovations de pointe. Tu restes au sec et à l'aise.
  • Ce modèle Aerobill raccourci est respirant et permet une concentration maximale.
  • La sangle facilement réglable à l'arrière permet une tenue parfaitement ajustée.
  • Les fentes d'aérations autour de la couronne sont stratégiquement placées au niveau des zones de transpiration.
  • La protection UV contre les rayons du soleil agit au niveau des zones couvertes par la visière.
  • La doublure perforée offre une meilleure respirabilité.

Détails du produit

  • Corps : 90 % polyester / 10 % élasthanne. Partie inférieure de la visière : 100 % polyester. Doublure : 80 % polyester / 20 % élasthanne.
  • Ne pas laver en machine
  • Importé
  • Cet article n'est pas destiné à être utilisé comme Équipement de Protection Individuelle (EPI)
  • Couleur affichée : Noir/Anthracite/Blanc
  • Article : FB6443-010

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Méthode de fabrication

    • Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
    • En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.

Avis (11)

4.3 étoiles

  • Cute but Velcro adjustment pulls longer here.

    patty0d80bc11bce646eeb2729c6606ff0864

    This is a cute visor, but the Velcro on the back for adjustments catches on my hair and pulls it out . If you don’t have short hair, beware!

  • Comfy stylish visor

    DelgertuyaG931496917

    Fits true size. Very comfortable. I like it black material inside because when you get sweaty it gets dirty easily. Looks fashionable. Whit color looks good on everything.

  • JorgeR234536497

    Excellent. I gave it to my wife as a gift, and she loves it.

Visière Nike Dri-FIT ADV Ace

Nike Dri-FIT ADV Ace

27,99 €
Ce produit peut être recyclé. En savoir plus

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