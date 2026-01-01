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Veste tissée Nike Air Max pour Homme - Wolf Grey/Cool Grey/Noir

Nike Air Max

Veste tissée pour homme

129,99 €
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Le style Air Max d'hier avec le confort d'aujourd'hui. Simple et épurée, cette veste en taffetas léger qui intègre une technologie anti-transpirante te garde à l'aise. Poches à zip discrètes sur la poitrine pour ranger tes objets en toute sécurité.


  • Couleur affichée : Wolf Grey/Cool Grey/Noir
  • Article : IU5683-012

Nike Air Max

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Le style Air Max d'hier avec le confort d'aujourd'hui. Simple et épurée, cette veste en taffetas léger qui intègre une technologie anti-transpirante te garde à l'aise. Poches à zip discrètes sur la poitrine pour ranger tes objets en toute sécurité.

Détails du produit

  • Poignets et ourlet élastiques
  • Capuche à cordon élastique
  • Motifs réfléchissants
  • Cet article n'est pas destiné à être utilisé comme Équipement de Protection Individuelle (EPI)
  • Corps : 94 % nylon / 6 % élasthanne. Doublure : 100 % polyester.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Wolf Grey/Cool Grey/Noir
  • Article : IU5683-012

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 180 cm
    • Coupe ample : décontractée et large
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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