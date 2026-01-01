Veste sans manches de foot d'épaisseur moyenne Nike Therma-FIT Atlético Madrid Windrunner pour homme

Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.

Une façon discrète de représenter l’Atlético de Madrid. Dotée d'un design minimaliste et sobre, cette veste sans manches Therma-FIT garantit chaleur et style sans fioritures. L'isolation est cousue dans un design en chevron qui évoque la veste Windrunner classique. L'extérieur en tissu tissé résistant te protège de la pluie légère et te garde au sec.