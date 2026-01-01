 
image 1 sur 9
Veste Phantazama ACG pour pré-ado - Tattoo

ACG

Veste Phantazama pour pré-ado

129,99 €
Tattoo
Noir
Sélectionner la tailleGuide des tailles
Ce produit est exclu des promotions et réductions du site.
Retrait gratuit
Option « click and collect » disponible au moment du paiement

Cette veste à capuche t'assure une protection légère et imperméable par temps humide. Elle est confectionnée dans un tissu tissé haute performance, résistant et doux au toucher. Les poches à zip sont pratiques pour ranger de petits objets, comme des clés, de l'argent ou un téléphone. Et grâce à son design compact, elle se plie pour être facilement transportée.


  • Couleur affichée : Tattoo
  • Article : IZ7617-502

ACG

129,99 €

Cette veste à capuche t'assure une protection légère et imperméable par temps humide. Elle est confectionnée dans un tissu tissé haute performance, résistant et doux au toucher. Les poches à zip sont pratiques pour ranger de petits objets, comme des clés, de l'argent ou un téléphone. Et grâce à son design compact, elle se plie pour être facilement transportée.

Détails du produit

  • 100 % polyester recyclé
  • Lavage à la main
  • Importé
  • Couleur affichée : Tattoo
  • Article : IZ7617-502

Taille et coupe

    • Le mannequin (homme) porte une taille M et mesure 157 cm
    • Le modèle (fille) porte une taille M et mesure 138 cm
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (0)

Aucun avis

Dis-nous ce que tu penses. Donne ton avis avant tout le monde sur ce produit ACG.

    Veste Phantazama ACG pour pré-ado

    ACG

    129,99 €
    Ce produit peut être recyclé. En savoir plus

    Complète ton look