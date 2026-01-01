Veste Jordan NBA MVP Chicago Bulls Statement Edition pour homme

Matériaux recyclés
Chicago Bulls Statement Edition
Veste Jordan NBA MVP pour homme
Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres recyclées
De la ville à la ligue, les Bulls de Chicago sont toujours au premier plan dans ton esprit. Arbore fièrement leurs couleurs dans les rues ou après une victoire en portant cette veste MVP Statement Edition.
- Couleur affichée : Anthracite
- Article : IB0022-060
Chicago Bulls Statement Edition
De la ville à la ligue, les Bulls de Chicago sont toujours au premier plan dans ton esprit. Arbore fièrement leurs couleurs dans les rues ou après une victoire en portant cette veste MVP Statement Edition.
Détails du produit
- Corps : 100 % nylon. Doublure du corps : 100 % polyester. Doublure des manches : 100 % nylon.
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Anthracite
- Article : IB0022-060
Taille et coupe
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Méthode de fabrication
- Le nylon recyclé utilisé dans les produits Nike provient de différentes matières, notamment de moquette recyclée et de filets de pêche usagés. Le nylon est nettoyé, trié et transformé en flocons avant de passer par des procédés de recyclage chimiques ou mécaniques permettant de créer de nouveaux fils de nylon recyclé.
- Les vêtements qui utilisent des matières fabriquées à partir de nylon recyclé permettent de réduire de près de moitié les émissions de carbone par rapport au nylon vierge.
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