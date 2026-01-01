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Tour de cou Nike Dri-FIT - Noir/Silver

Nike Dri-FIT

Tour de cou

24,99 €

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Ce tour de cou intègre une technologie anti-transpiration pour vous permettre de rester au sec et de bénéficier d'un maximum de confort, que ce soit pour courir, marcher ou jouer.


  • Couleur affichée : Noir/Silver
  • Article : DX7946-042

Nike Dri-FIT

24,99 €

Ce tour de cou intègre une technologie anti-transpiration pour vous permettre de rester au sec et de bénéficier d'un maximum de confort, que ce soit pour courir, marcher ou jouer.

Avantages

  • Technologie Nike Dri-FIT évacuant la transpiration pour une évaporation plus rapide, vous permettant ainsi de rester au sec et de bénéficier d'un maximum de confort.
  • Modèle polyvalent facile à porter en toutes circonstances.

Détails du produit

  • 88 % polyester / 12 % élasthanne
  • Lavage à la main
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Silver
  • Article : DX7946-042

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