Tour de cou Nike Dri-FIT

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Nike Dri-FIT
Tour de cou
24,99 €
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Ce tour de cou intègre une technologie anti-transpiration pour vous permettre de rester au sec et de bénéficier d'un maximum de confort, que ce soit pour courir, marcher ou jouer.
- Couleur affichée : Noir/Silver
- Article : DX7946-042
Nike Dri-FIT
24,99 €
Ce tour de cou intègre une technologie anti-transpiration pour vous permettre de rester au sec et de bénéficier d'un maximum de confort, que ce soit pour courir, marcher ou jouer.
Avantages
- Technologie Nike Dri-FIT évacuant la transpiration pour une évaporation plus rapide, vous permettant ainsi de rester au sec et de bénéficier d'un maximum de confort.
- Modèle polyvalent facile à porter en toutes circonstances.
Détails du produit
- 88 % polyester / 12 % élasthanne
- Lavage à la main
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Silver
- Article : DX7946-042
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