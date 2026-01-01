Tote bag perforé Jordan (30,5 L)

Jordan
Tote bag perforé (30,5 L)
Transporte tes affaires comme un pro tout en upgradant ton look avec ce tote bag élégant, fabriqué en similicuir perforé renforcé pour plus de résistance et doté d'un logo à inscription brodé. Le compartiment principal est suffisamment spacieux pour transporter tes courses, tes affaires du quotidien ou tout ce dont tu as besoin pour un voyage express. La poche intérieure te permet de ranger en toute sécurité les petits objets auxquels tu veux accéder rapidement. Et les bretelles sont suffisamment longues pour te permettre de porter le sac sur l'épaule en ayant les mains libres.
- Couleur affichée : Noir
- Article : IR8412-010
Jordan
Transporte tes affaires comme un pro tout en upgradant ton look avec ce tote bag élégant, fabriqué en similicuir perforé renforcé pour plus de résistance et doté d'un logo à inscription brodé. Le compartiment principal est suffisamment spacieux pour transporter tes courses, tes affaires du quotidien ou tout ce dont tu as besoin pour un voyage express. La poche intérieure te permet de ranger en toute sécurité les petits objets auxquels tu veux accéder rapidement. Et les bretelles sont suffisamment longues pour te permettre de porter le sac sur l'épaule en ayant les mains libres.
Détails du produit
- 30 cm (H) x 48 cm (L) x 20 cm (P) ; poignées : 26 cm
- Corps principal/poignées : 100 % polyuréthane. Doublure : 100 % polyester
- Nettoyage ciblé
- Importé
- Couleur affichée : Noir
- Article : IR8412-010
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
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