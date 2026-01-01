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T-shirt Nike NBA Boston Celtics Courtside Vintage pour homme - Noir

Boston Celtics Courtside

T-shirt vintage Nike NBA pour homme

39,99 €

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Quelle meilleure façon de soutenir les Celtics de Boston qu'un tir propre en suspension marqué avec éclat ? Ce t-shirt à motif rétro est ancré dans la nostalgie et l'audace des années 90. Encaisse. Bling. Bling !


  • Couleur affichée : Noir
  • Article : HV5638-010

Boston Celtics Courtside

39,99 €

Quelle meilleure façon de soutenir les Celtics de Boston qu'un tir propre en suspension marqué avec éclat ? Ce t-shirt à motif rétro est ancré dans la nostalgie et l'audace des années 90. Encaisse. Bling. Bling !

Avantages

Tissu en coton d'épaisseur moyenne pour une sensation de douceur et un léger drapé.

Détails du produit

  • Coupe ample
  • 100 % coton
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir
  • Article : HV5638-010

Taille et coupe

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    T-shirt Nike NBA Boston Celtics Courtside Vintage pour homme

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