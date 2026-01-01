T-shirt Nike NBA Boston Celtics Courtside Vintage pour homme

Boston Celtics Courtside

39,99 €

Quelle meilleure façon de soutenir les Celtics de Boston qu'un tir propre en suspension marqué avec éclat ? Ce t-shirt à motif rétro est ancré dans la nostalgie et l'audace des années 90. Encaisse. Bling. Bling !

Avantages Tissu en coton d'épaisseur moyenne pour une sensation de douceur et un léger drapé.