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T-shirt Nike Football Croatie 2026 pour homme - Blanc/Hyper Royal/University Red

T-shirt Croatie 2026

T-shirt Nike Football pour homme

29,99 €
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Soutiens ton équipe avec ce t-shirt. Son tissu doux est super confortable. L'écusson et les couleurs emblématiques te permettent d'afficher ton soutien.


  • Couleur affichée : Blanc/Hyper Royal/University Red
  • Article : IO8647-100

T-shirt Croatie 2026

29,99 €

Soutiens ton équipe avec ce t-shirt. Son tissu doux est super confortable. L'écusson et les couleurs emblématiques te permettent d'afficher ton soutien.

Détails du produit

  • 100 % coton
  • Couleur affichée : Blanc/Hyper Royal/University Red
  • Article : IO8647-100

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 185 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

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