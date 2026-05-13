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T-shirt Dri-FIT ADV Nike ACG pour homme - Noir

Nike ACG

T-shirt Dri-FIT pour homme

49,99 €
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Résistant et anti-transpirant, ce t-shirt est conçu pour l'outdoor. Le tissu épais et la coupe ample te donnent une sensation structurée et drapée.


  • Couleur affichée : Noir
  • Article : IH1316-010

Nike ACG

49,99 €

Résistant et anti-transpirant, ce t-shirt est conçu pour l'outdoor. Le tissu épais et la coupe ample te donnent une sensation structurée et drapée.

Détails du produit

  • 63 % polyester / 37 % coton
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir
  • Article : IH1316-010

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 189 cm
    • Coupe ample : décontractée et large
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (1)

1 étoile

  • Trop épais

    NIKOLAS

    Je doute que le tee shirt soit un fit dry Le tee shirt est extrêmement lourd et épais!

T-shirt Dri-FIT ADV Nike ACG pour homme

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