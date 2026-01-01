T-shirt Dri-FIT ADV Nike ACG pour homme

Nike ACG
T-shirt Dri-FIT pour homme
Conçu, testé et fabriqué sur la planète Terre, ce t-shirt est résistant et confortable. Équipé de la technologie Dri-FIT, il évacue la transpiration pour accélérer son évaporation. Les épaules tombantes et les manches amples lui donnent un look décontracté.
- Couleur affichée : Noir
- Article : IH1288-010
Nike ACG
Conçu, testé et fabriqué sur la planète Terre, ce t-shirt est résistant et confortable. Équipé de la technologie Dri-FIT, il évacue la transpiration pour accélérer son évaporation. Les épaules tombantes et les manches amples lui donnent un look décontracté.
Détails du produit
- 63 % polyester / 37 % coton
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Noir
- Article : IH1288-010
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 185 cm
- Coupe ample : décontractée et large
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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