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T-shirt Dri-FIT ADV Nike ACG pour homme - Noir

Nike ACG

T-shirt Dri-FIT pour homme

54,99 €
Noir
Summit White
Violet Dust
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Conçu, testé et fabriqué sur la planète Terre, ce t-shirt est résistant et confortable. Équipé de la technologie Dri-FIT, il évacue la transpiration pour accélérer son évaporation. Les épaules tombantes et les manches amples lui donnent un look décontracté.


  • Couleur affichée : Noir
  • Article : IH1288-010

Nike ACG

54,99 €

Conçu, testé et fabriqué sur la planète Terre, ce t-shirt est résistant et confortable. Équipé de la technologie Dri-FIT, il évacue la transpiration pour accélérer son évaporation. Les épaules tombantes et les manches amples lui donnent un look décontracté.

Détails du produit

  • 63 % polyester / 37 % coton
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir
  • Article : IH1288-010

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 185 cm
    • Coupe ample : décontractée et large
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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