T-shirt Dri-FIT ACG pour homme

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Matériaux recyclés
ACG
T-shirt Dri-FIT pour homme
54,99 €
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Résistant et anti-transpirant, ce t-shirt est conçu pour l'outdoor. Le tissu épais et la coupe ample te donnent une sensation structurée et drapée.
- Couleur affichée : Noir
- Article : IM6179-010
ACG
54,99 €
Résistant et anti-transpirant, ce t-shirt est conçu pour l'outdoor. Le tissu épais et la coupe ample te donnent une sensation structurée et drapée.
Détails du produit
- Étiquette ACG cousue
- 63 % polyester / 37 % coton
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Noir
- Article : IM6179-010
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 184 cm
- Coupe ample : décontractée et large
- Guide des tailles
Livraison et retours
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