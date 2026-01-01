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T-shirt de tennis NikeCourt Dri-FIT Carlos Alcaraz pour homme - Burgundy Ash

Carlos Alcaraz

T-shirt de tennis NikeCourt Dri-FIT pour homme

39,99 €
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Montre ta passion pour Carlos Alcaraz alors qu'il participe au plus grand tournoi de New York. Intégrant une technologie anti-transpirante, ce t-shirt est là pour t'aider à rester au sec sur le court comme au quotidien.


  • Couleur affichée : Burgundy Ash
  • Article : IM6121-647

Carlos Alcaraz

39,99 €

Montre ta passion pour Carlos Alcaraz alors qu'il participe au plus grand tournoi de New York. Intégrant une technologie anti-transpirante, ce t-shirt est là pour t'aider à rester au sec sur le court comme au quotidien.

Avantages

  • La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
  • Les détails inspirés du basketball célèbrent la riche histoire de ce sport dans la ville.
  • Tissu à base de coton doux et brossé.

Détails du produit

  • 57 % coton / 43 % polyester
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Burgundy Ash
  • Article : IM6121-647

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 188 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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    T-shirt de tennis NikeCourt Dri-FIT Carlos Alcaraz pour homme

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