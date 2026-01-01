T-shirt de tennis NikeCourt Dri-FIT Carlos Alcaraz pour homme

Carlos Alcaraz
T-shirt de tennis NikeCourt Dri-FIT pour homme
Montre ta passion pour Carlos Alcaraz alors qu'il participe au plus grand tournoi de New York. Intégrant une technologie anti-transpirante, ce t-shirt est là pour t'aider à rester au sec sur le court comme au quotidien.
- Couleur affichée : Burgundy Ash
- Article : IM6121-647
Carlos Alcaraz
Montre ta passion pour Carlos Alcaraz alors qu'il participe au plus grand tournoi de New York. Intégrant une technologie anti-transpirante, ce t-shirt est là pour t'aider à rester au sec sur le court comme au quotidien.
Avantages
- La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
- Les détails inspirés du basketball célèbrent la riche histoire de ce sport dans la ville.
- Tissu à base de coton doux et brossé.
Détails du produit
- 57 % coton / 43 % polyester
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Burgundy Ash
- Article : IM6121-647
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 188 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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