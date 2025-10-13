T-shirt de foot Nike Total 90 Chelsea FC pour homme

Chelsea FC

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Affiche ton soutien avec ce t-shirt Chelsea FC décontracté, imprégné de l'énergie des années 2000. Ce modèle confortable est parfait en toute saison.

Behind the Design : Total 90 Conçue pour performer pendant les 90 minutes d'un match, la collection Total 90 est devenue une icône des années 2000. Lignes incurvées, design asymétrique et mélange de matières : cette réédition apporte la même énergie à une nouvelle génération de fans et d'athlètes.