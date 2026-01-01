T-shirt Boston Celtics Club pour homme

Boston Celtics Club
T-shirt pour homme
Tu es d'une loyauté sans faille. Pas du genre à retourner ta veste. Ce t-shirt en coton doux rend hommage à l'âme de ton équipe préférée, les Celtics, entre communauté, culture et parquet.
- Couleur affichée : Clover
- Article : IO6277-312
Boston Celtics Club
Tu es d'une loyauté sans faille. Pas du genre à retourner ta veste. Ce t-shirt en coton doux rend hommage à l'âme de ton équipe préférée, les Celtics, entre communauté, culture et parquet.
Avantages
Tissu en coton doux et léger, parfait pour tous les jours.
Détails du produit
- 100 % coton
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Clover
- Article : IO6277-312
Taille et coupe
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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