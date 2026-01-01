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T-shirt à manches courtes Dri-FIT Nike 24.7 ImpossiblySoft Light pour homme - Noir/Noir/Dark Smoke Grey

Nike 24.7 ImpossiblySoft Light

T-shirt à manches courtes Dri-FIT pour homme

69,99 €
Noir/Noir/Dark Smoke Grey
Cucumber Calm/Sail/Illusion Green
Light Orewood Brown/Sail/Light Iron Ore
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Retrouve ton calme avec la collection Nike 24.7. Conçu pour la récupération active et la préparation au quotidien, ce t-shirt anti-transpirant donne une sensation de légèreté et un drapé fluide grâce à notre tissu ImpossiblySoft Light.


  • Couleur affichée : Noir/Noir/Dark Smoke Grey
  • Article : IQ8273-010

Nike 24.7 ImpossiblySoft Light

69,99 €

Retrouve ton calme avec la collection Nike 24.7. Conçu pour la récupération active et la préparation au quotidien, ce t-shirt anti-transpirant donne une sensation de légèreté et un drapé fluide grâce à notre tissu ImpossiblySoft Light.

Avantages

  • Le haut Nike 24.7 est conçu pour t'accompagner avant et après ton entraînement, avec des essentiels inspirés de la performance qui te permettent de profiter de chaque instant.
  • La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
  • Confectionné en maille jersey aérée, notre tissu ImpossiblySoft Light se caractérise par une douceur raffinée et un drapé fluide.

Détails du produit

  • Passant de suspension signature
  • 79 % modal / 21 % polyester
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Noir/Dark Smoke Grey
  • Article : IQ8273-010

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 185 cm
    • Le modèle grandes tailles et tailles longues porte une taille 3XL et mesure 196 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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    T-shirt à manches courtes Dri-FIT Nike 24.7 ImpossiblySoft Light pour homme

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