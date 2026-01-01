Sweat à capuche oversize Nike Football Chelsea FC Phoenix Fleece pour femme

Chelsea FC Phoenix Fleece
Sweat à capuche oversize Nike Football pour femme
Renouvelle ta garde-robe avec ce sweat à capuche Chelsea FC. Ultra-doux à l'intérieur et lisse à l'extérieur, notre tissu Fleece brossé d'épaisseur moyenne est très confortable, mais conserve sa forme structurée.
- Couleur affichée : Bright Blue/Blanc
- Article : II3142-452
Chelsea FC Phoenix Fleece
Renouvelle ta garde-robe avec ce sweat à capuche Chelsea FC. Ultra-doux à l'intérieur et lisse à l'extérieur, notre tissu Fleece brossé d'épaisseur moyenne est très confortable, mais conserve sa forme structurée.
Avantages
- Poignets et ourlet côtelés pour maintenir le sweat à capuche en place quand tu bouges.
- Cordon de serrage pour porter la capuche de manière ample ou la serrer pour se protéger du froid.
Détails du produit
- Poches avant
- Corps : 80 % coton / 20 % polyester. Doublure de la capuche : 100 % coton.
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Bright Blue/Blanc
- Article : II3142-452
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille S et mesure 171 cm
- Coupe ample : décontractée et large
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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