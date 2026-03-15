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Sweat à capuche Nike NBA Chicago Bulls Club pour homme - University Red/Blanc

Chicago Bulls Club

Sweat à capuche Nike NBA pour homme

74,99 €
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La douceur du Fleece + la passion des Bulls. Tout ce que tu aimes dans un sweat à capuche Nike, avec un petit plus pour les fans.


  • Couleur affichée : University Red/Blanc
  • Article : HM9872-657

Chicago Bulls Club

74,99 €

La douceur du Fleece + la passion des Bulls. Tout ce que tu aimes dans un sweat à capuche Nike, avec un petit plus pour les fans.

Détails du produit

  • Corps / doublure de la capuche : 79 % coton / 21 % polyester. Côtes : 98 % coton / 2 % élasthanne.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : University Red/Blanc
  • Article : HM9872-657

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Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (2)

5 étoiles

  • Felpa

    Giorgio40540547

    Ottimo , veste molto morbido, taglia perfetta !

  • Bardzo fajna bluza

    RafałT737750965

    Bluza prezentuje się super. Jakość materiału i jakość wykonania super

Sweat à capuche Nike NBA Chicago Bulls Club pour homme

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