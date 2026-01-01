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Sweat à capuche Nike Football Chelsea FC Club pour ado (garçon) - Bright Blue/Blanc

Chelsea FC Club

Sweat à capuche Nike Football pour ado (garçon)

49,99 €
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Ne laisse pas le froid t'empêcher de soutenir le Chelsea FC. Lisse à l'extérieur et brossé à l'intérieur, ce vêtement en tissu Fleece léger est facile à superposer pour avoir un peu plus chaud.


  • Couleur affichée : Bright Blue/Blanc
  • Article : II3725-452

Chelsea FC Club

49,99 €

Ne laisse pas le froid t'empêcher de soutenir le Chelsea FC. Lisse à l'extérieur et brossé à l'intérieur, ce vêtement en tissu Fleece léger est facile à superposer pour avoir un peu plus chaud.

Détails du produit

  • Poche avant
  • Corps : 80 % coton / 20 % polyester. Doublure de la capuche : 100 % coton. Côtes : 97 % coton / 3 % élasthanne.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Bright Blue/Blanc
  • Article : II3725-452

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 130 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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