Sweat à capuche Jordan Sport Hoop Fleece pour homme

Jordan Sport Hoop Fleece
Sweat à capuche pour homme
Un superbe look sur le terrain et au quotidien avec notre tissu Fleece premium léger. Lisse à l'intérieur comme à l'extérieur, ce sweat à capuche te tient chaud sans t'encombrer. En plus, son tissu anti-transpirant te garde au sec et à l'aise quand le rythme s'accélère.
- Couleur affichée : True Blue
- Article : IM7551-485
Jordan Sport Hoop Fleece
Un superbe look sur le terrain et au quotidien avec notre tissu Fleece premium léger. Lisse à l'intérieur comme à l'extérieur, ce sweat à capuche te tient chaud sans t'encombrer. En plus, son tissu anti-transpirant te garde au sec et à l'aise quand le rythme s'accélère.
Avantages
La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
Détails du produit
- Corps : 69 % coton / 31 % polyester. Doublure de la capuche : 69 % coton / 31 % polyester.
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : True Blue
- Article : IM7551-485
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 188 cm
- Coupe ample : décontractée et large
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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Jordan Sport Hoop Fleece