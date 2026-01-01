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Sweat à capuche Jordan Sport Hoop Fleece pour homme - True Blue

Jordan Sport Hoop Fleece

Sweat à capuche pour homme

99,99 €
True Blue
Noir
Grey Heather
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Retrait gratuit
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Un superbe look sur le terrain et au quotidien avec notre tissu Fleece premium léger. Lisse à l'intérieur comme à l'extérieur, ce sweat à capuche te tient chaud sans t'encombrer. En plus, son tissu anti-transpirant te garde au sec et à l'aise quand le rythme s'accélère.


  • Couleur affichée : True Blue
  • Article : IM7551-485

Jordan Sport Hoop Fleece

99,99 €

Un superbe look sur le terrain et au quotidien avec notre tissu Fleece premium léger. Lisse à l'intérieur comme à l'extérieur, ce sweat à capuche te tient chaud sans t'encombrer. En plus, son tissu anti-transpirant te garde au sec et à l'aise quand le rythme s'accélère.

Avantages

La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.

Détails du produit

  • Corps : 69 % coton / 31 % polyester. Doublure de la capuche : 69 % coton / 31 % polyester.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : True Blue
  • Article : IM7551-485

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 188 cm
    • Coupe ample : décontractée et large
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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    Sweat à capuche Jordan Sport Hoop Fleece pour homme

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