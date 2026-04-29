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Sweat à capuche et zip Nike Football Angleterre Tech Fleece Windrunner pour homme - Work Blue/Blanc

Angleterre Tech Fleece Windrunner

Sweat à capuche et zip Nike Football pour homme

134,99 €
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Montre ton soutien à l'équipe d'Angleterre avec ce sweat à capuche Windrunner légendaire. Confectionné dans un tissu Fleece premium léger, lisse à l'intérieur comme à l'extérieur, ce sweat à capuche Tech Fleece Windrunner te tient chaud sans t'encombrer.


  • Couleur affichée : Work Blue/Blanc
  • Article : IB5927-486

Angleterre Tech Fleece Windrunner

134,99 €

Montre ton soutien à l'équipe d'Angleterre avec ce sweat à capuche Windrunner légendaire. Confectionné dans un tissu Fleece premium léger, lisse à l'intérieur comme à l'extérieur, ce sweat à capuche Tech Fleece Windrunner te tient chaud sans t'encombrer.

Détails du produit

  • Écusson tissé
  • Doublure de la capuche / du corps : 53 % coton / 47 % polyester. Intérieur des poches : 100 % coton.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Work Blue/Blanc
  • Article : IB5927-486

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 189 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (1)

5 étoiles

  • Philippe209771295

    Très bon produit très agréable à porter Merci

Sweat à capuche et zip Nike Football Angleterre Tech Fleece Windrunner pour homme

Angleterre Tech Fleece Windrunner

134,99 €
Ce produit peut être recyclé. En savoir plus

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