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Sweat à capuche et zip en molleton Nike Football Atlético Madrid Club pour pré-ado (garçon) - Deep Royal Blue/Blanc

Atlético Madrid Club

Sweat à capuche et zip en molleton Nike Football pour ado (garçon)

54,99 €
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Doux, chaud et confortable, ce sweat à capuche aux couleurs de l'Atlético protège parfaitement par temps froid. Le tissu en molleton et la coupe standard sont faciles à porter par-dessus tes autres vêtements. Les détails sur la poitrine affichent ton soutien à l'équipe.


  • Couleur affichée : Deep Royal Blue/Blanc
  • Article : IO3549-455

Atlético Madrid Club

54,99 €

Doux, chaud et confortable, ce sweat à capuche aux couleurs de l'Atlético protège parfaitement par temps froid. Le tissu en molleton et la coupe standard sont faciles à porter par-dessus tes autres vêtements. Les détails sur la poitrine affichent ton soutien à l'équipe.

Avantages

  • Le tissu en molleton est aussi léger, confortable et doux que ton sweat préféré.
  • Poignets et ourlet côtelés pour maintenir le sweat à capuche en place quand tu bouges.

Détails du produit

  • Poches avant
  • Corps : 80 % coton / 20 % polyester. Côtes : 97 % coton / 3 % élasthanne.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Deep Royal Blue/Blanc
  • Article : IO3549-455

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 157 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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