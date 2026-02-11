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Sweat à capuche en molleton Nike Club pour homme - Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/Blanc

Nike Club

Sweat à capuche en molleton pour homme

64,99 €
Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/Blanc
Noir/Noir/Blanc
Obsidian/Obsidian/Blanc
Light Magenta/Light Magenta/Blanc
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Ce sweat à capuche Nike Club est fabriqué dans un tissu en molleton doux. Sa coupe standard ample au niveau du corps permet de le superposer facilement.


  • Couleur affichée : Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/Blanc
  • Article : FN3866-063

Nike Club

64,99 €

Ce sweat à capuche Nike Club est fabriqué dans un tissu en molleton doux. Sa coupe standard ample au niveau du corps permet de le superposer facilement.

Avantages

  • Tissu en molleton d'épaisseur moyenne (avec des boucles non brossées à l'intérieur) pour plus de structure, de respirabilité et de douceur. Parfait pour faire du sport ou pour chiller sur le canapé.
  • Capuche en Fleece double épaisseur pour plus de douceur et de chaleur.

Détails du produit

  • Cordon de serrage rond tressé
  • Logo Nike Futura brodé
  • Poche kangourou
  • Ourlet et poignets côtelés
  • Corps / doublure de la capuche : 80-84 % coton/16-20 % polyester.
  • Les pourcentages de la composition peuvent varier. Consulte l'étiquette pour connaître la composition réelle.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/Blanc
  • Article : FN3866-063

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 188 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (7)

4.1 étoiles

  • Super sweat à capuche

    Thibault991525035

    Rien à dire, parfait à la taille 👌🤝

  • Joanna690402492

    Idealna, wszystko w porządku .Polecam.

  • Sweat nike

    Bogoss

    Très bien %

Sweat à capuche en molleton Nike Club pour homme

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