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Sweat à capuche en Fleece Nike Football Atlético Madrid Club pour homme - Noir/Sport Red

Atlético Madrid Club

Sweat à capuche en tissu Fleece Nike Football pour homme

30 % de réduction

Stock épuisé :

Ce produit est actuellement indisponible

Une façon discrète de représenter l’Atlético de Madrid. Doté d'un design minimaliste et sobre, ce sweat à capuche est confectionné dans un tissu Fleece brossé d'épaisseur moyenne, ultra-doux à l'intérieur et lisse à l'extérieur.


  • Couleur affichée : Noir/Sport Red
  • Article : HM2854-010

Atlético Madrid Club

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Une façon discrète de représenter l’Atlético de Madrid. Doté d'un design minimaliste et sobre, ce sweat à capuche est confectionné dans un tissu Fleece brossé d'épaisseur moyenne, ultra-doux à l'intérieur et lisse à l'extérieur.

Avantages

  • Cordon de serrage pour porter la capuche de façon ample ou te protéger du froid.
  • Poignets et ourlet côtelés maintenant le sweat à capuche en place quand tu bouges.

Détails du produit

  • Corps : 80 % coton / 20 % polyester. Doublure de la capuche : 100 % coton.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Sport Red
  • Article : HM2854-010

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 185 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Avis (1)

5 étoiles

  • stefano170216636a714f8fa84c9b08317f5d90

    Felpa comoda come tutte quelle Nike inutile. la M va benissimo

Sweat à capuche en Fleece Nike Football Atlético Madrid Club pour homme

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