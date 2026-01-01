Survêtement Nike NBA Club Peak Chicago Bulls Courtside pour homme

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Matériaux recyclés
Chicago Bulls Courtside
Survêtement Nike NBA Club Peak pour homme
129,99 €
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Où que tu sois, quoi que tu fasses, les Bulls sont toujours là. Enfile ce survêtement et arbore fièrement les couleurs de ton équipe de Chicago.
- Couleur affichée : Noir/University Red
- Article : HV9713-010
Chicago Bulls Courtside
129,99 €
Où que tu sois, quoi que tu fasses, les Bulls sont toujours là. Enfile ce survêtement et arbore fièrement les couleurs de ton équipe de Chicago.
Détails du produit
- Ourlet et poignets côtelés
- Taille élastique avec cordon de serrage.
- Corps : 100 % polyester. Côtes : 98 % polyester / 2 % élasthanne. Intérieur des poches côté dos de la main : 100 % coton.
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Noir/University Red
- Article : HV9713-010
Taille et coupe
- Coupe ample : décontractée et large
- Guide des tailles
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Chicago Bulls Courtside
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