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Socquettes Nike Basics pour enfant (3 paires) - Blanc

Nike Basics

Socquettes pour enfant (3 paires)

9,99 €
Blanc
Blanc/Dark Grey Heather
Noir
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Assortis tes sneakers avec ces chaussettes en maille de polyester extensible plate. Un amorti confortable sous le pied, le talon et la pointe. Résultat : elles absorbent les chocs à chaque foulée, chaque saut et chaque mouvement.


  • Couleur affichée : Blanc
  • Article : CQ8848-100

Nike Basics

9,99 €

Assortis tes sneakers avec ces chaussettes en maille de polyester extensible plate. Un amorti confortable sous le pied, le talon et la pointe. Résultat : elles absorbent les chocs à chaque foulée, chaque saut et chaque mouvement.

Détails du produit

  • Comprend trois paires de chaussettes
  • 97 % polyester / 3 % élasthanne
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Blanc
  • Article : CQ8848-100

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (4)

3.3 étoiles

  • AlainH962935206

    Great quality/price socks for kids

  • IbrahimC195628783

    Wie immer 1a Qualität, der kleine empfindet es sehr bequem und ist was Socken angeht sehr empfindlich.

  • Mauvaise qualité de matière pour des chaussettes

    StephaneN821772776

    Matière qui manque de coton et qui n’est pas agréable, mon fils les a porté une journée et elle sont plein de petite bouloches, je déconseille cette référence et surtout cette matiere

Socquettes Nike Basics pour enfant (3 paires)

Nike Basics

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