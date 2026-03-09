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Bien noté
Snood de foot Dri-FIT Nike Academy - Noir/Blanc/Blanc

Matériaux recyclés

Nike Academy

Snood de foot Dri-FIT

24,99 €
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Ce snood anti-transpirant garde ton visage au chaud et au sec. Le mesh, respirant au niveau de la bouche, reste bien en place sur les oreilles, le nez et la bouche.


  • Couleur affichée : Noir/Blanc/Blanc
  • Article : HF0784-010

Nike Academy

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Ce snood anti-transpirant garde ton visage au chaud et au sec. Le mesh, respirant au niveau de la bouche, reste bien en place sur les oreilles, le nez et la bouche.

Avantages

  • Technologie Nike Dri-FIT évacuant la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
  • Protection du nez, de la bouche, du cou et des oreilles.

Détails du produit

  • Motifs réfléchissants
  • Cet article n'est pas destiné à être utilisé comme Équipement de Protection Individuelle (EPI)
  • 96 % polyester / 4 % élasthanne
  • Lavage à la main
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Blanc/Blanc
  • Article : HF0784-010

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

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Avis (16)

4.8 étoiles

  • Cuello térmico

    RamonB206274812

    Ajusta muy bien al cuello y a las orejas. Buen material. No es gordito pero cumple su función. Calidad como no podía ser de otro forma, Nike. Cubre mejor que otros cuellos térmicos que he tenido antes.

  • Keeps the chilly wind off your face

    VictorP953836349

    Fit well enough but a bit of a tight fit when you pull the snood over your head. But will keep that chilly wind off your face.

  • Ottimo prodotto

    MatteoRayD862315217

    Fine come materiale, quindi poco ingombrante anche da mettere sotto un casco, tiene adeguatamente caldo.

Snood de foot Dri-FIT Nike Academy

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